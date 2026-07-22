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Muğla'nın Fethiye ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yerleşim bölgelerine yakın bir alanda başlayan alevlere hem karadan hem de havadan müdahale sürdürülüyor. Yangının etkisiyle bazı konutlar alevlerin arasında kalırken, bölgenin muhtelif yerlerinden patlama sesleri yükseldi. Alevlerin evleri tehdit edecek boyuta ulaşması üzerine jandarma güçleri, İnlice Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların tahliyesi için çalışma başlattı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras ise şu ifadeleri kullandı: "İlk belirlemelere göre yangının anız yakılmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Bu hava şartlarında, bu sıcakta ve bu kadar kuru bir ortamda vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

'BÜTÜN EKİPLER BÖLGEDE'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye’de çıkan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Aras, "Gökçeovacık’ta başlayan yangın, şu anda İnlice Mahallesi’ne doğru devam ediyor. Bütün ekipler bölgede. Orman Genel Müdürlüğü'nün kara-hava unsurları ve itfaiye ekipleri görev yapıyor. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin arazözleri ile sivil halkın ve şirketlerimizin iş makineleri, arazözleri ve tankerleri bölgede konuşlanmış durumda. Biz de sık sık Orman Bölge Müdürlüğü ile iletişim halindeyiz. Onların ihtiyaçlarına karşılık verirken, bir taraftan da Muğla itfaiyesinin ana görevi olan meskun mahalleri ve vatandaşlarımızı koruma görevini yerine getiriyoruz. Afet Koordinasyon Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanı ve ekiplerimiz de olay yerindeler. Ben de bizzat buraya geldim. Hep birlikte yangının İnlice Mahallesi'ne ulaşmasına izin vermeden burada kontrol altına almak için gayret ediyoruz." dedi.

'ANIZ YAKILMASINDAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR'

Başkan Aras, İHA'ların çektiği görüntüleri yerinde izlediğini ifade ederek, "Konuşlanmış bütün araçlarımız ve ekiplerimiz bölgede. Bize düşen görev, onları takviye etmek, susuz bırakmamak ve ihtiyaç duydukları iş makinelerini, arazözleri ve tankerleri sürekli hazır tutmak. Bizim işimiz şu anda bu. İnşallah başarılı da olacağız. Hepimiz buradayız. Tabii ki halkımızın da çok dikkat etmesi gerekiyor. İlk belirlemelere göre yangının anız yakılmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Bu hava şartlarında, bu sıcakta ve bu kadar kuru bir ortamda vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Yangınların bir bölümü yüksek gerilim hatlarından veya doğal şartlardan kaynaklansa da bunlar çok küçük bir bölümü oluşturuyor. Asıl en büyük problem insan hatası. 'Bir şey olmaz, kontrol ederim' deniliyor. Ancak gördüğünüz gibi rüzgar, sıcaklık ve nem oranı nedeniyle şu anda tüm şartlar bölgemizde yangının büyümesi için uygun." şeklinde konuştu.

'BİR KIVILCIM TÜM BÖLGEYİ YOK EDEBİLİR'

Aras, herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Çünkü günümüzde orman yangınları geri dönülmesi çok zor afetlere dönüşebiliyor. Vatandaşlarımızdan tek ricamız, bulundukları yerlerde kesinlikle orman yangınına sebebiyet verebilecek her türlü uygulamadan kaçınmalarıdır. Araçlarıyla seyahat ederken dışarıya sigara izmariti veya şişe atmamaları, ormanlık alanlara girmemeleri ve ormanlarda piknik yapmamaları gerekiyor. Tarımsal faaliyetlerde de çok dikkatli olunmalı. Anız temizliği, tarla temizliği veya bahçe temizliği yapılırken gerekli tedbirlerin mutlaka alınması gerekiyor. Ormanlık alanlarda özellikle spiral, matkap gibi kıvılcım çıkarabilecek aletlerin kullanılmaması gerekiyor. Çünkü şu anda çıkacak küçücük bir kıvılcım bile tüm bölgeyi yok edebilir. Konu bu kadar ciddi. Herkesin bir iş yaparken bin kere düşünüp bir kere yapması, hatta gerekiyorsa hiç yapmaması gerekiyor. Şu anda böyle bir dönemden geçiyoruz." diye konuştu.

DİKKATLİ OLMA ÇAĞRISI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, temmuz ve ağustos aylarının bölge için en kritik aylar olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu nedenle bu tarihlerde, bu bölgede ve bu kadar güzel bir doğaya sahip coğrafyada herkesin yaptığı işlere çocuk ve bebek hassasiyetiyle yaklaşması gerekiyor. Bunu vatandaşlarımızdan tekrar tekrar rica ediyorum. Yandıktan sonra artık bunun bir kıymeti yok. Bakın, helikopterler, uçaklar, bütün ekipler, itfaiyeler, arazözler ve binlerce insan yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor. Ancak yangın büyüdükten sonra onu geri döndürmek, uçaklarla ve helikopterlerle bile çok zor. Sadece yangının önünü kesmeye gayret ediliyor. Yangının enerjisi çok yüksek olduğunda uçaklar ve helikopterler de bazen yeterli olamayabiliyor. Düşünün, çok yüksek sıcaklıklarda su atsanız bile su buharlaşıp gidiyor. O yüzden bizim için en önemli olan, yangının çıkmasına meydan vermemek. Tekrar tekrar söylüyorum; herkes çok dikkatli olsun. Tarlada çalışan, evinde veya bahçesinde bir iş yapan herkes bu şartlarda çok daha dikkatli davranmalı. Çünkü, yangın çıktıktan sonra pişmanlığın hiçbir faydası olmuyor. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah yangını en kısa sürede kontrol altına alacağız."