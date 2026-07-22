Türkiye’nin Ege bölgesinde bulunan ormanlarda çıkan yangınlar yüreklere kor düşürdü. Muğla ve Aydın’dan peş peşe yangın haberleri geldi. Tedbir amaçlı bazı yerleşim yerlerinde evler boşaltıldı.
Ege bölgesi yanıyor: Yüreklere kor düştü
Türkiye’nin Ege Bölgesinde yer alan cennet misali ormanlarda başlayan yangınlar tüm ülkenin yüreğine adeta kora düşürdü. Muğla ve Aydın’da etkili olan alevlere dev hava ve kara ekipleriyle müdahale edilirken, yerleşim yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi.Kaynak: AA / DHA / İHA
İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun şekilde çıkan yangınlara müdahale ediyor. Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde meydana gelen bu yangınlar hem doğal yaşamı hem de turizm bölgelerini tehdit ediyor.
Geçmiş yıllarda benzer olaylarda binlerce hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Bu yıl da yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar yangın riskini artırıyor. Yetkililer vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları ve sigara izmaritlerini söndürmemeleri konusunda uyarıyor.
Yangınların çıkış haberinin alınmasının hemen ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Muğla ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler alarm durumuna geçti.
Bölgeye sevk edilen ekipler alevleri dizginleyebilmek adına hem havadan uçak ve helikopterlerle hem de karadan arazöz ve dozerlerle yoğun bir söndürme çalışması başlattı.
Muğla Fethiye’de alevlerle dev mücadele
Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte kısa sürede kontrol dışı büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İlk andan itibaren bölgeye yönlendirilen ekipler saatlerle yarıştı. Fethiye’deki yangına müdahale amacıyla 5 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ve 130 personel sahaya sürüldü.
Alevlerin yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine alınan güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık 10 ev tahliye edildi. Yangının ilk ulaştığı bölgelerde yapılan ilk belirlemelere göre turistik ve konaklama amacıyla kullanılan 4 bungalov alevlerin kurbanı olarak ağır zarar gördü.
Göcek’te dumanlar yükseldi: Ekipler seferber oldu
Fethiye ilçesine bağlı dünyaca ünlü Göcek Mahallesi Eski Gökçeovacık mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın patlak verdi. Sık orman dokusunun bulunduğu alandan yükselen yoğun dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve çok sayıda arama kurtarma timi sevk edildi. Ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar alevlerin hızla yayılmasına ve yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırmasına neden oldu.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen Göcek yangınına müdahale kapasitesi kısa sürede artırıldı. Sahada 14 helikopter, 5 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 200 uzman personel görev alarak alevlerin önünü kesmek için amansız bir mücadele yürüttü. Ekiplerin öncelikli hedefi alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek oldu.
Vali Akbıyık duyurdu: İnlice Mahallesi tahliye edildi
Muğla Valisi İdris Akbıyık bölgedeki yangın ve söndürme çalışmaları hakkında Anadolu Ajansı muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Yangına havadan ve karadan tüm imkanlarla yoğun bir şekilde müdahale edildiğini belirtip bölgedeki güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını ifade eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, vatandaşların can güvenliğini teminat altına almak amacıyla Fethiye ilçesine bağlı İnlice Mahallesi'ni tedbir amacıyla boşalttıklarını kamuoyuna duyurdu.
Ekipler mahallede yaşayan vatandaşların güvenli alanlara naklini sağlarken alevlerin evlere sıçramaması için adeta bir barikat oluşturdu.
Aydın Kuyucak’ta korkutan yangın
Muğla’daki alevlerle mücadele sürerken bir diğer üzücü haber de Aydın’dan geldi. Aydın’ın Kuyucak ilçesinde saat 12.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye hızla sevk edildi.
Aydın’daki yangına hem havadan helikopterler hem de karadan arazözler ve söndürme işçileriyle çok hızlı bir şekilde müdahale edildi. Ekiplerin koordineli ve etkin çalışması sayesinde yangın yaklaşık iki saat süren zorlu mücadelenin ardından saat 14.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.
Çam Fıstığı ağaçları ziyan oldu, soruşturma başlatıldı
Aydın Kuyucak’ta yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına vakit kaybetmeden başlandı. Soğutma operasyonlarının titizlikle yürütüldüğü bölgede yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında, bölge ekonomisi ve doğası için büyük önem taşıyan çam fıstığı ağaçlarıyla kaplı 20 dekar tarım arazisinin yangından olumsuz etkilendiği ve zarar gördüğü tespit edildi.
Kuyucak ilçesindeki yangının çıkış sebebinin netleştirilmesi, olası bir ihmal veya kasıt unsurunun bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amacıyla emniyet ve jandarma birimleri tarafından geniş çaplı bir adli ve idari soruşturma sürdürülmektedir. Ege Bölgesi geneline yayılan yangın riskine karşı yetkililer tüm vatandaşları daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet etmektedir.