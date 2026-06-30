Kaynak: AA

Anvers Belediye Binası’na İsrail bayrağı asılmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen eyleme polisin müdahale etmesi, kent siyasetindeki "bayrak krizi" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

EYLEMİN ODAK NOKTASI: BELEDİYEDEKİ İSRAİL BAYRAĞI

Anvers’te her pazartesi akşamı, belediye meclisi toplantılarıyla eş zamanlı olarak Belediye Binası önünde protesto gösterileri düzenleniyor. Göstericiler, turizm sezonu gerekçesiyle diğer ülke bayraklarıyla birlikte binaya çekilen İsrail bayrağının indirilmesini ve yerine bir "barış bayrağı" asılmasını talep ediyor. Anvers Belediyesi önünde gösteri yapılmasına genel olarak izin verilmediğini belirten emniyet güçleri, Grote Markt Meydanı'ndaki kalabalığı binadan uzaklaştırmak için müdahalede bulundu. Kamu düzenini bozma gerekçesiyle aralarında Yeşiller Partisi lideri Aimen Horch'un da bulunduğu 12 kişi idari amaçla gözaltına alındı.

"PROVOKASYONA MÜSAMAHA YOK" VS. "BARIŞÇIL EYLEM HAKTIR"

Belediye meclisi toplantısı sırasında konuşan Anvers Belediye Başkanı Els Van Doesburg, "Kurallar herkes için geçerlidir" diyerek polise yönelik provokasyonlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini sert bir dille ifade etti. Yerel saatle 01.00 sularında diğer göstericilerle birlikte serbest bırakılan Groen lideri Horch ise Belçika kamu yayıncısı VRT'ye konuşarak iddiaları reddetti:

"Eylemin izinsiz olduğu yönündeki iddialar, belediye başkanının barışçıl eylemcileri uzaklaştırmak için sığındığı bir safsatadan ibaret. Daha önce de aynı noktada hiçbir sorun yaşanmadan bu protestolar yapıldı. Kamu düzenini bozduğumuz suçlamasını asla kabul etmiyorum; internette dolaşan görüntülerde polisle tamamen iş birliği yaptığım ve sakin kaldığım açıkça görülüyor."

ANVERS SİYASETİNDE "BAYRAK" BÖLÜNMESİ

İsrail bayrağının belediye binasındaki varlığı, şehir yönetiminde uzun süredir ciddi bir çatışma konusu. Koalisyon ortağı merkez sol eğilimli Vooruit Partisi bayrağın kaldırılması yönünde oy kullanırken; milliyetçi Yeni Flaman İttifakı (N-VA) ile aşırı sağcı muhalefet partisi Vlaams Belang’ın mevcut bayrak protokolünün korunması yönünde ortak hareket etmesi sebebiyle bayrağın indirilmesi talebi reddedilmişti. Yaşanan son gözaltı olayının ardından, eyleme destek veren muhalefetteki Yeşiller (Groen) ve sol görüşlü PVDA, belediye yönetimine bayrağın derhal indirilmesi yönündeki çağrılarını yineledi.