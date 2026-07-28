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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Aleviler için kutsal kabul edilen Hacı Kureyş Türbesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırıda türbenin sandukası ile bazı bölümlerinin zarar gördüğü belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak Hacı Kureyş Türbesi'nin ortak kültürel ve manevi miras olduğunu vurguladı. Kaya, inançlara ve toplumsal değerlere yönelik bu tür provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu belirterek vatandaşları sağduyulu davranmaya davet etti.

FEDERASYONDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Alevi Bektaşi Federasyonu ise olayın daha önce Dersim'deki Düzgün Baba Ziyareti ile Maraş'taki Elif Ana Ziyareti'ne yönelik saldırılardan bağımsız değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Federasyon, son dönemde Alevilerin kutsal mekânlarına yönelik saldırıların planlı ve sistematik bir sürecin parçası olduğunu savunarak, geçmişte yaşanan olaylarda faillerin cezasız kalmasının yeni saldırıları cesaretlendirdiğini belirtti.

SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİ OLACAKLAR

Açıklamada, Hacı Kureyş Türbesi'ne yönelik saldırının yalnızca bir asayiş olayı olarak görülemeyeceği, bunun Alevi toplumunun inancına ve kimliğine yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi.

Federasyon, saldırının faillerinin en kısa sürede tespit edilmesini, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederek soruşturma sürecinin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.