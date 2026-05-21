Platformun yayınladığı kısa tanıtım videosu, dizinin yeni sezonuna dair beklentileri güçlendirdi ve “Behzat Ç. 4. sezon geliyor mu?” sorusunu yeniden tartışmaya açtı.

2025 yılında sezon finali yapan yapımın geleceği netleşmemişken, HBO Max’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama dikkat çekti. Paylaşımda “Amirim bu kez büyük dönüyor” ifadeleri kullanılarak yeni sezonun yolda olduğu sinyali verildi. Böylece uzun süredir kulislerde konuşulan devam ihtimali ilk kez doğrudan platform tarafından doğrulanmış oldu.

Ayrı bir tanıtımda ise “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, yeni sezonuyla yakında HBO Max’te” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, dizinin 4. sezonunun planlandığını netleştirirken yayın tarihiyle ilgili soru işaretlerini ise korudu.

Öte yandan yeni sezonun ne zaman yayınlanacağına dair resmi bir tarih paylaşılmadı. Bölüm sayısı ve yayın takvimi de henüz açıklanmazken, platformun ilerleyen dönemde daha kapsamlı bir duyuru yapması bekleniyor.

26 Eylül 2025’te yayınlanan sezon finalinin ardından dizinin devam edip etmeyeceği tartışma konusuydu. Savcı Esra ve Ercüment Çözer gibi karakterlerin geri dönüşü, hikâyeye dair beklentileri yeniden yükseltmişti.

Başrolde yer alan Erdal Beşikçioğlu ile birlikte dizi, yeni sezonda nasıl bir hikâye örgüsü kuracağıyla şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.