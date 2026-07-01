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Avustralya’nın Sidney kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 24 yaşındaki bir baba, gittiği restoranda hesabı ödememek için 1 yaşındaki kızını kasıtlı olarak yaraladığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Büyük tepki çeken bu olay, işletmenin güvenlik kameraları incelenince gün yüzüne çıktı.

Olay, Sidney'in Chatswood semtinde bulunan bir Çin restoranında, 21 Haziran Pazar günü öğleden sonra gerçekleşti. Daily Telegraph gazetesinin aktardığı bilgilere göre; restoran çalışanlarına mama sandalyesinin arızalı olduğunu söyleyen şüpheli baba, küçük kızının bu yüzden ağladığını iddia etti. Bu durumu öne sürerek ödediği yemek ücretinin iade edilmesini istedi. Durumdan şüphelenmeyen restoran personeli ise müşterinin hesabını iptal ederek parayı geri ödedi.

GERÇEĞİ, GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI

Olayın ardından şüpheye düşen restoran çalışanları, güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük olarak incelemeye aldı. Bebeğin ağlama sebebinin iddia edilenden çok farklı olduğunu gören çalışanlar, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi.

CANİ PLANIN DETAYLARI KAN DONDURDU

Emniyet güçlerinden alınan bilgilere göre zanlı, mama sandalyesinden çıkardığı bir vidayı küçük kızının bacağına saplayarak canını yaktı. Bebeğin bu acıyla ağlamasını fırsat bilen baba, yaşanan bu durumu restorandan ücretsiz yemek talep etmek için bir koz olarak kullandı.

Gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan takip sonucunda şüpheli, 22 Haziran Pazartesi günü Sidney'in Narrabeen semtindeki bir karavan parkında yakalanarak adalete teslim edildi.

24 yaşındaki adama, aile içi şiddet odaklı basit yaralama ve hileli yollarla haksız kazanç elde etme (dolandırıcılık) suçlamaları yöneltildi.

ÇARPICI DETAYLAR

Yerel medyaya yansıyan detaylara göre, aslen İngiliz vatandaşı olan bu kişinin zarar verdiği 1 yaşındaki bebek kendi öz kızıydı. Ayrıca zanlının dönem dönem sahte isimler kullandığı ve Avustralya genelinde karavanlarla seyahat eden göçebe bir grubun parçası olduğu iddia edildi.

ŞARTLI KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, mağdur çocuğun kimliği Avustralya'daki çocukları korumaya yönelik yasal düzenlemeler gereği kamuoyuyla paylaşılmadı.

Şartlı kefaletle serbest bırakılan şüphelinin 15 Temmuz'da mahkemeye çıkması beklenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi edinildi.