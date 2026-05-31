Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy’de bulunan Bebek Sahili’nde demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tekneyi sararken, çevrede bulunan diğer teknelerdeki vatandaşlar yangına müdahale etmek için seferber oldu. Yangını söndürme çalışmaları sırasında bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Olay anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve diğer ilgili ekipler sevk edilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.