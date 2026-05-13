GEÇİM ÇIKMAZI: BİR EKMEK BULURSAK ŞÜKREDİYORUZ

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, her geçen gün ağırlaşan yaşam koşulları karşısında seslerini duyurmaya çalışıyor. Ekonomik sıkıntıların sosyal hayatı ve temel ihtiyaçları felç ettiği ilçede, yurttaşlar pazara çıkamaz, markete gidemez hale geldiklerini belirtiyor. Bir vatandaşın, "Ekonomi ölü, ne yaşıyoruz ne ölüyoruz" sözleri bölgedeki genel atmosferi özetliyor.

"KURBAN KESEMEDİĞİM İÇİN KAPIYA SANDALYE ATACAĞIM"

Yaklaşan Kurban Bayramı, Kadirlili vatandaşlar için bir sevinçten çok hüzne dönüşmüş durumda. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kurbanlık almanın imkansız hale geldiğini belirten bir yurttaşın şu sözleri yürek burktu:

"Bir ekmek bulursak halimize şükrediyoruz. Başka yapacak işimiz de yok. Yaz geldi, kışlık kazakla geziyorum. Kurban zaten kesemiyorum, gücüm yetmiyor, alamıyorum. Kurban kesmeye gücüm yetmediği için dışarı sandalye çıkarıp, kolu komşuyu seyredeceğim, biri kurban payı getirir mi diye gözleyeceğim. En son eti yiyeli beş sene mi oldu, yedi sene mi oldu, on sene mi oldu, hiç hatırlamıyorum.”

YAŞLILIK AYLIĞI YETMİYOR: İLAÇ MI ALALIM, ELEKTRİK Mİ ÖDEYELİM?

Kadirli’de tek geçim kaynağı devletin verdiği yaşlılık aylığı olan 70 yaş ve üzeri vatandaşlar, bu paranın temel faturalara ve sağlık giderlerine dahi yetmediğini vurguluyor. Çobanlık ve yevmiyeli işlerle geçinen bir yurttaş, paranın değerinin kalmadığını ve borç bularak kurban kesmeye çalışacağını ifade etti. Yaşlılık aylığıyla geçinen vatandaş ise aldığı aylığın ilaç, telefon ve elektrik parasına gittiğini, gezmeye gitmenin ise kendileri için hayal olduğunu söyledi. Köyden ilçeye gelmek için bile başkalarının yardımına muhtaç kalan yaşlılar, temel ihtiyaçlarını çocuklarının marketlerden getirmesiyle karşılayabildiklerini dile getirdi.