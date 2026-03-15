Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Büyük İstanbul Otogarı'nda geçmişteki bayram dönemlerinde ana seferlerin kısa sürede dolduğunu ardından ek seferlerin açıldığını söyledi.

Bu yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 29 Mart'a kadar ek seferlere izin verdiğini belirten Özcan, hem Ramazan Bayramı hem de okullardaki 10 günlük ara tatilin aynı tarihlere denk gelmesiyle ek seferlerde de yoğunluk yaşanmasını beklediklerini ayrıca söyledi.

'YARI YARIYA DÜŞÜŞ'

Otogardaki sefer sayılarında son zamanlarda belirgin düşüşler yaşandığına dikkat çeken Özcan, "Son 2,5 aydır İstanbul Esenler Otogarı'nda günlük otobüs sayısı 700'lere kadar düştü. Daha önce bu sayı 1500-1800 civarındaydı. Daha eski dönemlerde ise 2000'in üzerindeydi." diye konuştu.

Özcan, bayram döneminde yolcu ve sefer hareketliliğinin artmasını beklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bayramda günlük otobüs sefer sayılarının 1200-1300 hatta 1400 olmasını bekliyoruz. İstanbul'da bayram öncesi ana seferlerde doluluk oranını arttı. Bayram ve ara tatil nedeniyle ana seferlerin doluluk oranı yüzde 90 seviyesine geldi. Bayram ve ara tatil döneminin sektöre bir hareketlilik getirmesini bekliyoruz."

Özcan, bayram tatiline çıkacak vatandaşların sadece otogarlardan kalkan otobüsleri tercih etmelerini istedi.

OTOBÜS BİLETLERİNDE KOMİSYON PAYI

Çevrim içi bilet satış platformlarının aldığı komisyonların sektör açısından büyük sorun yarattığını belirten Özcan, bu platformların yüzde 12 ila 15 arasında komisyon aldığını söyledi.

Özcan, 1000 liralık bir bilette yaklaşık 130 lira komisyon kesildiğini, bunun firmaların gelirini ciddi biçimde azalttığını ifade ettiğini söyledi.

Sektörde alternatif bir sistem kurulması amacıyla çalışma yürüttüklerini dile getiren Özcan, komisyon oranlarının yüzde 5 seviyesine çekilmesinin firmalar için önemli bir rahatlama sağlayacağını söyledi.

AKARYAKIT ZAMLARI FİRMALARI ZORLUYOR

Özcan, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin firmaları zorladığını belirtti.

İstanbul'da otobüslerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmasının firmalar için ciddi maliyet yarattığını aktaran Özcan, otobüslerin gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanmasına izin verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Özcan, otogarlardan ilçelere ücretsiz servis uygulamasının da firmalar için ek maliyet oluşturduğunu, çok az yolcuyla yapılan servislerin giderleri artırdığını, bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla uygulamanın kaldırılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.