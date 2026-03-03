Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri takmanın hayati önemini hatırlattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleştirdikleri çalışmalarda, otobüs şoförleri ve yolculara, emniyet kemeri kullanımının hayati önemi ile kaza anında oluşabilecek riskler hakkında bilgilendirme yaptılar.

Otobüslere yönelik genel denetim ve kontrolleri de titizlikle gerçekleştiren ekipler, “Unutmayalım: Emniyet kemeri, hayat kurtaran en basit ama en etkili güvenlik önlemidir.” dediler.