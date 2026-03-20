Türkiye, bayram sabahına feci bir kaza ile uyandı. Adana'nın Kozan ilçesinde Tırmıl mevkisinde yolcu otobüsü takla attı.

Büyük hasar alarak parçalanan otobüste, çok sayıda kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri acil olarak kaza yerine sevk edildi.

İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü.

İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ YURDUN DÖRT BİR YANINDA KAZA

Bayram sabahındaki otobüs kazasının yanı sıra, dün akşamdan gece saatlerine kadar Türkiye’nin farklı illerinden de peş peşe trafik kazası haberleri geldi. İstanbul, Karabük, Konya, Osmaniye, Bursa ve Nevşehir’de meydana gelen kazalarda ölümler ve yaralanmalar yaşandı.

İstanbul Çekmeköy’de Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı’nda saat 02.30 sıralarında bir minibüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı. Savrulan araç refüjü aşarak yan yattı. Olay yerine sevk edilen ekipler, araçtaki yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Minibüs daha sonra çekiciyle yoldan kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Karabük-Yenice kara yolunun Bolkuş köyü mevkisinde akşam saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Yağmur A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücülerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Konya’nın Karapınar ilçesi yakınlarında, Konya-Adana kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada sürücü Arif Soylu yaralanırken, araçta bulunan Ali Soylu yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, Kadirli-Andırın kara yolunun Kayasuyu köyü mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki Berkay F., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ise kırsal Boğazova mevkisinde seyir hâlindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada araçtaki 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

Nevşehir-Aksaray kara yolunun 17’nci kilometresinde ise sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpışmasının ardından arkadan gelen minibüs de araçlara çarptı. Kazada baba ve oğul hayatını kaybetti, 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga götürüldü.