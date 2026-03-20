Uluslararası Radikalleşme Gözlemevi Başkanı Prof. Dr. Hilmi Demir tarafından hazırlanan rapor, IŞİD’in 2019 sonrasında ortadan kalkmadığını, aksine şekil değiştirdiğini ortaya koyuyor. IŞİD’de merkezi ve hiyerarşik yapı zayıflarken, örgüt daha küçük, esnek hücreler ve bireysel radikalleşme üzerinden varlığını sürdürmeye başladığı belirtildi.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre; Coğrafi konumu ve bölgesel gelişmeler nedeniyle bu dönüşümün etkilerinin belirgin hissedildiği ülkeler arasında yer yer alan Türkiye özellikle 2017’deki Reina saldırısı sonrasında büyük çaplı eylemler azaldı. Saldırılar azalsa da, yerini daha dağınık, öngörülmesi zor ve farklı biçimlerde ortaya çıkabilen tehditler aldı.

ÖNE ÇIKAN TEMEL DEĞİŞİM

Raporda öne çıkan temel değişim ise örgütün merkezsiz bir yapıya yönelmesi, küçük grupların etkinliğinin artması ve bireylerin doğrudan yönlendirilmeden radikalleşebilmesi olarak özetlendi. Bu durumun güvenlik açısından tespiti ve önlenmesi daha güç bir tablo oluşturduğu belirtildi.

Dikkat çeken bir diğer unsur ise yaş ortalamasının düşmesi. Gençlerin, özellikle dijital ortamlar üzerinden daha hızlı radikalleşebildiği belirtiliyor. İnternet ve sosyal medya, propaganda ve örgütlenmenin ana araçları haline gelirken, süreçlerin haftalar içinde gelişebildiği ifade ediliyor.

“Yalnız aktör” olarak tanımlanan kişilerin de çoğu zaman tamamen izole olmadığı, dijital ve sosyal ağlar üzerinden bağlantılar kurduğu vurgulanıyor. Bu nedenle yeni tehdit yapısı daha görünmez, daha parçalı ve klasik yöntemlerle mücadele edilmesi daha zor bir nitelik taşıyor.

Genel değerlendirme, örgütün sona ermediği; yöntem değiştirerek daha düşük yoğunluklu ancak daha yaygın bir risk profiline geçtiği yönünde.