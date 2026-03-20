Orta Doğu’da yaşanan savaşın etkileri bölge dışına taşarak Avrupa’da da hissedilmeye başladı. Yunanistan’da yapılan son araştırma, artan jeopolitik gerilimin tüketici davranışlarını doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

NielsenIQ tarafından 9-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre, toplum genelinde kaygı belirgin şekilde yükseldi. Katılımcıların yüzde 57’si kendini endişeli hissettiğini belirtirken, yüzde 27’si yüksek düzeyde stres yaşadığını ifade etti. Sadece yüzde 3’lük kesim gelişmelerden etkilenmediğini söyledi.

TÜKETİCİ DAVRANIŞI DEĞİŞTİ

Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 72’si alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi. Katılımcıların yüzde 35’i harcamalarını azaltırken, yüzde 25’i sosyal faaliyetlerini kısıtladı. Yaklaşık yüzde 10’luk bir kesim ise temel ihtiyaç ürünlerini stoklamaya başladı.

Tüketicilerin en büyük endişeleri arasında fiyat artışları, ürün kıtlığı ve tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklar öne çıktı. Bu durum, savaşın ekonomik belirsizlik algısını derinleştirdiğini gösterdi.

Şubat ayı verileriyle karşılaştırıldığında, kaygıların kapsamının genişlediği görüldü. Daha önce ağırlıklı olarak gıda ve enerji fiyatlarına odaklanan endişeler, savaş sonrası dönemde ürün bulunabilirliği ve piyasa istikrarını da kapsar hale geldi.

Öte yandan ülkede ekonomik baskının zaten yüksek olduğu dikkat çekiyor. Hane halklarının yüzde 57’si gelirlerinin yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamaya yettiğini belirtirken, mali durumunda iyileşme olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 13’te kaldı.

Artan belirsizlik karşısında tüketiciler daha temkinli davranmaya başladı. Katılımcıların büyük bölümü fiyatları yakından takip ederken, indirim ve kampanyalara yöneldi. Her iki kişiden biri alışverişini sıkı bir bütçe planı doğrultusunda yaparken, önemli bir kesim en düşük fiyatı bulmaya odaklandı.

Uzun vadeli veriler ise dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. 2006-2025 döneminde tüketim miktarları büyük ölçüde sabit kalırken, fiyatların yaklaşık yüzde 30 arttığı görülüyor. Bu da tüketicilerin aynı miktarda ürün için daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor.