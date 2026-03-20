ABK soruşturması kapsamında Serdar Sertçelik ve Ayhan Bora Kaplan'ın yurt dışına kaçan avukatı Cengiz Haliç arasındaki yazışma gündeme bomba gibi düştü. Mesajların içeriğinde çete üyelerinin söylediği manşet, ertesi gün Sabah Gazetesi'nin manşeti çıktı. Çete yöneticilerinin yazışmalarında “Bahçeli’nin MHP grup toplantısındaki konuşma metnine kendi lehlerine ifadeler” eklettiği iddiası yer aldı.

Yazışmalarda, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ayrıntısı da dikkat çekti

YARGIDA 'TANIDIK' KIYAĞI

26 Aralık 2025 tarihli bilirkişi raporu ile dava dosyasına giren yazışmalara göre, 15 Eylül 2023 tarihinde Sertçelik, Haliç’e gönderdiği mesajda Kıbrıs’a gideceğini ve bir sorun olup olmadığını sordu. Haliç ise verdiği yanıtta Sertçelik’e hakkında yurtdışı çıkış yasağı ile yakalama kararının bulunmadığını söyledi.

Mesajlarda Haliç’in, o dönem Ankara yargısında önemli bir görevde bulunan bir yargı mensubuyla da iletişim halinde olduğu iddiası yer aldı.

'HAKİMLER SAVCILAR ELİMİZDEYDİ'

6 Ocak 2024’te Haliç, Sertçelik’e gönderdiği bir mesajda ise “O dönem Çankaya müdürü bizdeydi, savcılar elimizdeydi, bir şey olmaz dedik” ifadelerini kullandı.

26 Nisan 2024 tarihinde ise Sertçelik, Haliç’e Ankara’da görev yapan ve Adıyamanlı olduğunu belirttiği bir hâkimden söz etti. Haliç ise “Hâkimin geçim kaynakları olduğunu, o hâkimle ilgili konuşmaması gerektiğini” söyledi.

ÇETE ÜYELERİ NE DEDİYSE SABAH ONU YAZMIŞ…

Haliç’in, Sertçelik’e 4 Mayıs 2024’te gönderdiği bir mesaj dikkat çekti. Haliç’in gönderdiği mesajda Sabah gazetesinin Ayhan Bora Kaplan operasyonunu “darbe” olarak nitelendirerek haber yapacağını söylediği görüldü. Bu mesajdan sonra ise Sabah gazetesi “Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ve darbe girişimi iddiası Türkiye’yi sarstı: Yeni bir FETÖ belasıyla karşı karşıyayız” ve “İşte kirli kumpasta en yeni bilgiler!” gibi başlıklarla haberler yayımladı.

BAHÇELİ’NİN GRUP KONUŞMASI İDDİASI

13 Mayıs 2024 tarihinde ise Haliç, Sertçelik’e, “Yarın MHP grup toplantısında iş patlayacak Serdar. Bugün ev araması vs. startı verildi. Necmi yarınki konuşma metnini birazdan atacak. Bana gelsin sana da atacağım. …İzzet U. tamamlamak üzere metni. Araya sıkıştıracakmış” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj gönderdi.

Sertçelik’in “Abi sorun olmaz değil mi? Bir de MHP’lileri başımıza dert etmeyelim” sorusuna yanıt veren Haliç, “Paraları yerken sorun olmadı şimdi de olmaz. Abi, büyük indirmiş Necmi’ye” dedi.

Haliç aynı gün gönderdiği bir başka mesajda “V. Başsavcı darbeden gidelim demişti. İzzet U.’ya ‘Genel Başkan’dan talimat gelsin’ demiş. O da ‘grup toplantısında tüm tuşlara basacak, göreceksin’ demiş. Y. tek yemedi paraları, yapmazsa seks kasetleri patlar” dedi.

Mesajların devamında Haliç’in Sertçelik’e Bahçeli’nin konuşma metni olduğu tahmin edilen bir metnin fotoğrafını gönderdiği, Sertçelik’in de “Bunları Bahçeli mi diyecek? Demez vallahi de billahi de. Gizli tanık diyor” diye tepki gösterdiği görüldü.

Haliç ise “Yarın sabah dinleyin dediler. Gözü karartmışlar belli ki. Grup toplantısı varmış yarın sabah. V. Başsavcı mesajı alınca düğmeye basacak” yanıtını verdi.