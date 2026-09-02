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YENİÇAĞ - Ankara



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, YENİÇAĞ Ankara Temsilcisi Nihat Bozkurt’u kabul etti. Gerçekleşen ziyarette ülke ve başkent gündeminin yanı sıra partinin sahadaki tepkisini büyütecek olan miting sürecinin siyasete muhtemel yansımaları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

TEPKİ İÇ ANADOLU’YA TAŞINIYOR

Kamuoyunda tartışmalara yol açan "çerçeve yasa" düzenlemesini terörle mücadeleden taviz olarak değerlendiren İYİ Parti, Meclis’teki muhalefetini meydan hareketine dönüştürüyor. İki büyük şehirdeki organizasyonların ardından miting turunun üçüncü ayağı, İç Anadolu’nun stratejik merkezlerinden Aksaray’da gerçekleştirilecek.

YENİ DURAK AKSARAY OLACAK

Genel Başkan Dervişoğlu’nun daha önceki açıklamalarında sert sözlerle eleştirdiği ve "teröriste af yasası" olarak nitelediği düzenlemeye karşı düzenlenecek olan bayrak mitingi, 19 Eylül tarihinde Aksaray’da vatandaşlarla buluşacak.

Bozkurt ve Dervişoğlu görüşmesinde, yaklaşan Aksaray mitingi öncesinde yaşanan gelişmelerin parti içi dengeler ve genel siyaset arenası üzerindeki olası etkileri karşılıklı olarak değerlendirildi. Parti, sahadaki bu hamleleriyle muhalefet hattını doğrudan meydanlara taşımayı hedefliyor.