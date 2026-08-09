Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Baykar, havacılık faaliyetlerini sivil taşımacılık alanına taşıyarak ulusal ve uluslararası hava kargo operasyonları gerçekleştirecek yeni bir hava yolu şirketi kurmak için çalışmalara başladı.

İstanbul merkezli olarak planlanan yeni şirketin operasyonlarına Airbus A321P2F tipi kargo uçağıyla başlaması bekleniyor. İlk aşamada tek uçakla faaliyet göstermesi planlanan filonun ilerleyen süreçte büyütülmesi hedefleniyor.

ÇOK SAYIDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Şirketin yayımladığı kariyer ilanlarına göre yeni hava kargo işletmesi için çok sayıda pozisyonda personel alımı gerçekleştirilecek.

İlanlarda Airbus A321P2F kaptan pilotu ve ikinci pilotunun yanı sıra Yer İşletme Müdürü, Güvenlik Müdürü, Kalite ve SMS Müdürü, Sürekli Uçuşa Elverişlilik Müdürü, Ekip Planlama Müdürü, Tehlikeli Maddeler Uzmanı, Yükleme Uzmanı ve Mali İşler Uzmanı gibi birçok kadro için işe alım sürecinin başladığı belirtildi.

İLK UÇAK BELLİ OLDU

Baykar'ın tercih ettiği Airbus A321P2F, yolcu uçağından kargo uçağına dönüştürülen bir model olarak öne çıkıyor. Dönüşüm kapsamında yolcu kabini sökülerek uçağa büyük bir kargo kapısı ekleniyor ve ana güvertede yükleme yapılabiliyor.

28 TONDAN FAZLA YÜK TAŞIYABİLİYOR

Airbus A321P2F'nin yaklaşık 28,1 ton maksimum kargo taşıma kapasitesi bulunuyor. Yaklaşık 3 bin 800 kilometre menzile ve 830-840 kilometre/saat seyir hızına sahip uçak, benzer kargo uçaklarına göre yüzde 28 daha fazla hacim ve yüzde 22 daha yüksek taşıma kapasitesi sunuyor.

Türkiye'de bu uçak tipini halen MNG Havayolları ve BBN de kullanıyor.