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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bayırköy beldesinde geçtiğimiz gün LPG yüklü tırın traktöre çarpmasıyla trafik kazası meydana gelmiş tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken traktör sürücüsü ağır yaralanmıştı. Kaza sonrası tırda uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildiği ve gözaltına alınan sürücünün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrendi.

Bilecik’in Bayırköy beldesinde LPG tırının traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından tırda uyuşturucu aparatları bulunması ile soruşturma farklı bir boyut kazandı.

Kazanın ardından yapılan olay yeri incelemelerinde tırın içinde ve çevresinde uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirilmesi üzerine tır şoförü F.Ö. gözaltına alındı. Tır şoförü hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan adli işlem başlatılarak şahıs mahkemeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.