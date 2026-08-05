Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Bodrum’u ayağa kaldıran iddia: 70 bin TL hesap ödediler, “Rahmi Koç geliyor” diye kovuldular

Bodrum’u ayağa kaldıran iddia: 70 bin TL hesap ödediler, “Rahmi Koç geliyor” diye kovuldular

Divan Türkbükü Bodrum'a giden Serkan Keser ve ailesinin, iş insanı Rahmi Koç’un otele gelmesi nedeniyle 'Yemek servisi alamazsınız, restorandan ayrılın' denilerek mekandan çıkarıldığı iddia edildi. 70 bin TL hesap ödemesine rağmen bu muameleyle karşılaşan Keskin karakola giderek şikayetçi oldu.

Kaynak: Diğer
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Bodrum’u ayağa kaldıran iddia: 70 bin TL hesap ödediler, “Rahmi Koç geliyor” diye kovuldular - Resim: 1

Bodrum'da yaz sezonunun en yoğun günlerinde turizm gündemine damga vuran bir iddia ortaya atıldı.

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Bodrum’u ayağa kaldıran iddia: 70 bin TL hesap ödediler, “Rahmi Koç geliyor” diye kovuldular - Resim: 2

İddiaya göre, Divan Türkbükü Bodrum'da yemek servisi almak isteyen 9 kişilik bir aileye, iş insanı Rahmi Koç'un otele gelmesi nedeniyle restoran servisinin durdurulduğu söylendi.

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Bodrum’u ayağa kaldıran iddia: 70 bin TL hesap ödediler, “Rahmi Koç geliyor” diye kovuldular - Resim: 3

70 BİN TL HESAP ÖDEDİLER!

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, uzun yıllardır otelin müdavimi olduklarını ifade eden Serkan Keser, "Servis yok" denilerek restorandan ayrılmalarının istendiğini ileri sürdü.

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Bodrum’u ayağa kaldıran iddia: 70 bin TL hesap ödediler, “Rahmi Koç geliyor” diye kovuldular - Resim: 4

Keser’in, iş insanı Rahmi Koç’un otele gelmesi sebebiyle restorandan kovulduğu iddia edildi.

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Bodrum’u ayağa kaldıran iddia: 70 bin TL hesap ödediler, “Rahmi Koç geliyor” diye kovuldular - Resim: 5

Yaşanan gelişme üzerine büyük şaşkınlık yaşayan Keser, restorana yaklaşık 70 bin TL hesap ödemesine rağmen böyle bir muameleyle karşılaştığını ileri sürerek yaşananlara tepki gösterdi.

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Bodrum’u ayağa kaldıran iddia: 70 bin TL hesap ödediler, “Rahmi Koç geliyor” diye kovuldular - Resim: 6

KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU!

Keser, yaşanan olayın ardından jandarma karakol merkezine giderek tutanak tutturdu ve otel hakkında resmi şikâyette bulundu.

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Bodrum’u ayağa kaldıran iddia: 70 bin TL hesap ödediler, “Rahmi Koç geliyor” diye kovuldular - Resim: 7

Olayla ilgili tarafların açıklama yapması bekleniyor.

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