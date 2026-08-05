Süregelen küresel enflasyon, finans piyasalarını faiz artırımı ihtimallerini fiyatlandırmaya mecbur bırakırken, getiri sunmayan kıymetli madenleri portföyde tutmanın fırsat maliyetini de tırmandırıyor.
ABD’li dev şirket Jefferies altının seyrini açıkladı: Altının 2027’ye nasıl gireceği belli oldu
Altın fiyatları ons başına 4.000 dolarda sabitlenirken, Jefferies analistleri reel faiz baskısının zayıflamasıyla birlikte gelecek dönemde güçlü bir toparlanma bekliyor.Utku Beycan
Bu zorlu piyasa konjonktüründe ons altın fiyatları 4.000 dolar eşiğinde yatay bir seyir izlerken, önde gelen yatırım firmalarından Jefferies, önümüzdeki süreçte altın cephesinde yeni bir yükseliş trendinin kapıda olabileceğini savunuyor.
ABD ile İsrail’in İran’a yönelik askeri hamleleri ve kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın ulaşıma kapanması, dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 30’unun sekteye uğramasına neden oldu.
Yaşanan bu jeopolitik çatışma ve peşinden gelen küresel enerji darlığı, petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutarak yeni bir enflasyon dalgası endişesini beraberinde getirdi. Bu gelişmelerin neticesinde finans piyasaları, yıl içinde toplam iki faiz artırımı yapılacağını fiyatlamaya başladı; ilk hamlenin ise eylül ayında gerçekleşmesi öngörülüyor.
Federal Rezerv’in (Fed) temmuz ayındaki para politikası toplantısı sonrasında üç komite üyesinin faiz oranlarının artırılması yönünde oy kullanması, piyasalardaki bu beklentileri daha da kuvvetlendirdi.
Jefferies bünyesindeki analistler, söz konusu ekonomik iklimde reel getirilerin ciddi oranda tırmandığına dikkat çekiyor.
Yılın başında yüzde 1,94 seviyelerinde bulunan 10 yıllık TIPS reel getirilerinin bugün yüzde 2,41 civarına ulaştığı vurgulanıyor. Buna ek olarak Cleveland Federal Rezerv verilerine göre 10 yıllık reel faiz oranı yüzde 2,08 seviyesindeyken, enflasyon beklentisi yüzde 2,27 dolayında seyrediyor.
Uzmanlar, artan reel faiz oranlarının altın bulundurmanın fırsat maliyetini artırdığına ve bu değişimin ani yaşanması durumunda altının sert değer kayıplarıyla karşılaştığına işaret ediyor.
2026 yılının başındaki bir ila iki faiz indirimi beklentisinden, güncel durumda bir ila iki faiz artırımı öngörüsüne geçilmesinin, altının zirve seviyelerinden yaklaşık yüzde 25 oranında gerilemesine zemin hazırladığı ifade ediliyor.
Altın fiyatlarındaki geri çekilme sürerken, analistler mevcut tabloyu Fed’in Küresel Finans Krizi sonrasında ilk defa faiz artışına hazırlandığı 2013 yılındaki reel faiz tırmanışına benzetiyor.
Parasal sıkılaştırma krizlerinde altının ve altın hisselerinin önemli oranlarda düştüğü, ancak takip eden 12 aylık periyottaki performansların tamamen farklı seyrettiği hatırlatılıyor.
Uzmanlara göre buradaki en kritik unsur, reel faiz oranlarının mutlak seviyesinden ziyade, reel faiz baskısının ilerleyen süreçte zayıflayıp zayıflamayacağı oluyor.
Karşılaşılan olumsuz risk unsurlarına karşın Jefferies, yılın kalanı için altın piyasasına yönelik nispeten iyimser bir duruş sergiliyor. Hem altının hem de madencilik hisselerinin önemli bir adaptasyon sürecinden geçtiği ve mevcut fiyatlamaların büyük oranda piyasalar tarafından satın alındığı ifade ediliyor.
İlerleyen süreçte reel faiz beklentilerinin yönünün, rakamsal seviyesinden çok daha baskın bir rol oynayacağı vurgulanıyor.
Bununla birlikte, merkez bankalarının aralıksız alımları, jeopolitik riskler, artan mali kaygılar, doların küresel ağırlığının azalması ve güvenli varlıklara yönelim eğilimi altını destekleyen ana dinamikler arasında yer alıyor.
Faiz piyasalarında hâlihazırda daha sıkı bir para politikası tablosu çizilse ve 2027 yılına kadar faiz artırım olasılıkları yüksek tutulsa da, ABD-İran hattındaki krizin çözüme kavuşması halinde bu tablonun hızla tersine dönebileceği belirtiliyor. Tarihsel veriler de reel faiz baskısı hafiflediğinde kıymetli madenlerin yükselişe geçtiğini kanıtlıyor.
Uzmanlar, şu ifadeleri kullanıyor:
"Merkez bankalarının altın alımları, jeopolitik belirsizlik, mali kaygılar, dolarsızlaşma süreci ve sert varlıklara yönelim, piyasayı destekleyen önemli unsurlardır. Faiz piyasaları şu anda daha sıkı para politikası beklentisine eğilimli.
“2027'ye kadar öngörülen faiz oranları yükseliyor ve faiz artırımı olasılıkları yüksek seyrediyor. Ancak ABD-İran savaşı sona ererse bu durum hızla değişebilir. Tarihsel veriler, reel faiz baskısı azaldığında altın ile altın madenciliği hisselerinin yükselişe geçtiğini gösteriyor."
Jefferies Küresel Hisse Senedi Stratejisi Başkanı Christopher Wood, yapay zeka alanındaki mevcut sermaye harcaması patlamasının olası bir kesintiye uğraması durumunda Fed’in faiz oranlarını artırmakta zorlanabileceği uyarısında bulunuyor.
Bu gerekçelerle yatırımcıların uzun bir aranın ardından yeniden altın ve altın madenciliği hisselerini portföylerine eklemeye başlaması için doğru zaman diliminde olunduğu ifade edilirken, ABD dolarındaki değer kaybının ise yalnızca geçici bir duraklama olduğu kaydediliyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.