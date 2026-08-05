ABD’li dev şirket Jefferies altının seyrini açıkladı: Altının 2027’ye nasıl gireceği belli oldu

Karşılaşılan olumsuz risk unsurlarına karşın Jefferies, yılın kalanı için altın piyasasına yönelik nispeten iyimser bir duruş sergiliyor. Hem altının hem de madencilik hisselerinin önemli bir adaptasyon sürecinden geçtiği ve mevcut fiyatlamaların büyük oranda piyasalar tarafından satın alındığı ifade ediliyor.