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Kaynak: İHA

Bayburt genelinde planlı tarımsal üretim ile yem bitkilerine yönelik saha tespit çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İl genelinde inceleme yapılması hedeflenen 45 bin 198 parselin yüzde 82,29'una denk gelen 37 bin 192 parseldeki denetimler başarıyla sonuçlandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün ile birlikte yürütülen saha faaliyetlerini yerinde takip ederek görevli teknik ekipten detaylı bilgi aldı.

Referans parsel denetimlerinin tamamlanmasıyla birlikte süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Ebubekir Köse, belirlenen takvime uygun olarak tarımsal üretim planlaması dahilindeki ürünler ile yem bitkilerine ait tespitlerin sürdüğünü ifade etti. Köse, henüz incelenmeyen parsellerdeki saha taramalarının da planlanan program çerçevesinde devam ettiğini aktardı.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bildirimlerinin tam ve doğru şekilde yapılmasının destekleme ödemeleri sürecindeki kritik rolüne dikkat çeken Köse, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üreticilerimizin desteklerden sorunsuz şekilde faydalanabilmeleri için beyanlarını titizlikle kontrol ederek başvurularını gerçekleştirmelerini tavsiye ediyor, tüm çiftçilerimize bol ve bereketli, kazançlı bir üretim sezonu diliyorum."