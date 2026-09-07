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Kaynak: İHA

Çatıksu köyünde yaşanan su sıkıntısını gidermek amacıyla köy sakinleri imece usulü çalışma gerçekleştirdi. Köy muhtarı Numan Şahin'in yaptığı çağrı sonrasında organize olan vatandaşlar, ana su hattının yenilenme sürecine doğrudan destek verdi.

Bölgeye ulaştırılacak yeni hat borularının nakliyesi, köylülerin kendi imkânlarıyla temin ettiği araç ve ekipmanlar vasıtasıyla yapılıyor. Boru sevkiyatının yanı sıra tesisatın yenilenmesi aşamasında da köy halkı sahada aktif olarak görev alıyor.

Yürütülen imece çalışmalarına Vahap Yılmaz, Medet Oğul, Murat Yılmaz, İnanç Oğul, Fatih Şahin, Hüseyin Emre Hasan Oğul, Hüseyin Durmuş, Semih Şahin, Osman Durmuş ve Recep Oğul başta olmak üzere çok sayıda köy sakini katılım gösterdi. Muhtar Numan Şahin, dayanışma ruhuyla hareket eden ve projenin gerçekleşmesine katkı sunan tüm köylülere teşekkür etti.

Altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Çatıksu köyünün içme suyu meselesinin kalıcı olarak çözüme ulaştırılması hedefleniyor.