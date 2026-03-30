Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Europol koordinasyonunda, 5 Avrupa ülkesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda “Baybaşin” suç örgütünün sigara kaçakçılığı ağı ortaya çıkarıldı. Örgütün, gayrimenkuller ve şirketler aracılığıyla akladığı milyonlarca lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

PARA KAYNAKLARINA DARBE VURULDU

Kamuoyunda "Baybaşinler" olarak bilinen ve Avrupa genelinde yasa dışı faaliyetler yürüten suç örgütüne yönelik, 5 ülkeyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin anbean takip ettiği operasyon, Avrupa’yı zehirleyen Baybaşinlerin para kaynaklarına ağır darbe vurdu.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE DEV OPERASYON

Edinilen bilgiye göre; KOM Başkanlığı ve EUROPOL iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyona İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri destek verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edilen süreçte, suç örgütünün Avrupa genelindeki sigara kaçakçılığı trafiği ve elde edilen suç gelirlerinin izi sürüldü.

PARAYI GAYRİMENKUL VE ŞİRKETLERLE AKLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; KOM Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen derinlemesine incelemeler neticesinde, suç ağının finansal haritası çıkarıldı. Yapılan tespitlerde, örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve örgüt yöneticisi Çağdaş Duran’ın, sigara kaçakçılığından elde ettikleri yüksek miktardaki yasa dışı geliri Türkiye’de akladıkları belirlendi.

Suçtan elde edilen paraların, Diyarbakır’da faaliyet gösteren iki şirket ve Aydın ilindeki lüks gayrimenkul yatırımları üzerinden sisteme sokulduğu ortaya çıkarıldı.

TÜM MALLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, operasyonun finansal ayağına ağır darbe vurdu.

Mahkeme kararıyla 9 şüphelinin; Diyarbakır’daki şirket paylarına, Aydın ilindeki tüm taşınmazlarına ve araçlarına, banka hesaplarındaki tüm mevduatlarına, kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdindeki tüm hak ve alacaklarına el konuldu.