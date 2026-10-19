Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusunun adı son dönemde Barcelona ile anılırken futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, transfer iddiaları ve Batrakov'un geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Barcelona iddialarını daha önce "abartı" olarak değerlendiren Batrakov'un ardından menajeri de söz konusu haberlerin gerçeği yansıttığını düşünmediğini belirtti.

'BÜYÜK OLASILIKLA GAZETECİLERİN UYDURDUĞU BİR HABERDİ'

Barcelona karşılaşması öncesinde Katalan ekibinin Aleksey Batrakov ile ilgilendiği yönündeki haberler hakkında konuşan Vladimir Kuzmichev, oyuncusunu takip eden kulüplerin öncelikle Galatasaray'daki performansını görmek isteyeceğini söyledi.

Kuzmichev şu ifadeleri kullandı:

“Sanmıyorum. Büyük olasılıkla bu, gazetecilerin uydurduğu bir haberdi. Bence Aleksey’i gerçekten takip eden kulüpler, şu anda onun yeni ligde, yeni takımında nasıl bir performans sergileyeceğini izleyecekler. Ve bir yıl sonra, ilgi olup olmadığına dair haberler ve bilgiler bekleyebiliriz”

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ

Batrakov'un ilk Şampiyonlar Ligi tecrübesine değinen Rus menajer, genç futbolcudan daha fazlasını beklediklerini ancak ortaya koyduğu oyunun ilk maç için yeterli olduğunu belirtti.

Kuzmichev, Avrupa kulüplerine olası transfer konusunda da değerlendirmede bulunarak, “Daha etkileyici bir performans sergilemesini bekliyorduk, ancak bir ilk maç için sağlam bir performanstı. Artık Rus oyuncu olarak görülmeyecek; iyi bir teklif gelirse İngiltere veya Almanya'ya transferi daha kolay olur" ifadelerini kullandı.

'PREMIER LİG'E TRANSFERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKTI'

Aleksey Batrakov'un gelecekte İngiltere Premier Lig'de forma giyme ihtimali hakkında konuşan Kuzmichev, oyuncunun artık Rusya Premier Ligi'nde oynayan futbolcularla aynı transfer koşullarına tabi olmadığını savundu.

Menajer, Galatasaray'da forma giymesinin Avrupa kulüpleri açısından önemli bir avantaj sağlayabileceğini ifade etti:

“Her şey öncelikle Aleksey’in nasıl bir performans göstereceğine bağlı. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, Batrakov’un artık RPL (Rus Premier Lig) oyuncularındaki gibi engelleri yok. Ödeme konusunda artık herhangi bir sorun yaşanmayacak. Ve genel olarak, o bir Avrupa şampiyonasında oynayan oyuncu olarak değerlendirilecek”

'ÖNCELİKLİ HEDEFİ GALATASARAY'DA LİDER OLMAK'

Batrakov'un transfer söylentilerinden önce Galatasaray'daki başarısına odaklandığını vurgulayan Vladimir Kuzmichev, "Aleksey’in öncelikli hedefi Galatasaray'da kelimenin tam anlamıyla başarılı olmak. Lider olmak, kendisine inanan ve transferine büyük yatırım yapan kulübe katkıda bulunmak. Tabii ki, Türkiye şampiyonu olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde olabildiğince ileriye gitmek. Bu kısa vadeli bir hedef." diye konuştu.

'YAKINDA TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİ OLACAK'

Batrakov'un Galatasaray'a uyum sürecini de değerlendiren Kuzmichev, 21 yaşındaki futbolcunun saha içindeki özgüveninin giderek arttığını belirtti.

Oyuncusunun son karşılaşmadaki performansına dikkat çeken menajer, "Batrakov, uyum süreci açısından yerini buldu. Son maçında ne kadar sakin bir şekilde oynadığı gördük." dedi.

Batrakov'un eski takımı Lokomotiv Moskova'daki performansına yeniden yaklaşmaya başladığını da ifade eden Kuzmichev, "Batrakov'un oyunu, liderlik vasıflarını sergilediği Lokomotiv dönemindeki performanslarına benzemeye başladı. Bu da onun yakında takımın liderlerinden biri olacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.