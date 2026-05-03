Batman’da iki otomobilde yapılan aramada 13 tabanca ele geçirildi.

Valilik açıklamasına göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları iki araçta arama gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde araçların bagaj kısmında poşetlere sarılı halde 13 tabanca bulundu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.