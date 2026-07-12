Kaynak: İHA

Batman'da çevreye ve yaban hayatına duyarlılığıyla bilinen Molla Hüseyin Barlak, evinin bahçesinde çalıştığı sırada malzemelerin arasına gizlenmiş bir yılanla karşılaştı. Canlıya zarar vermek yerine koruyucu eldivenlerini giyen Barlak, yılanı güvenli bir şekilde yakalayarak kontrol altına aldı. Çevredeki vatandaşların ilgiyle takip ettiği o anlar kameralar tarafından da anbean kaydedildi.

Yakaladığı yılanı yeniden doğaya salmadan önce etraftakilere önemli uyarılarda bulunan Barlak, sürüngenlerin sanıldığı kadar korkutucu olmadığını dile getirdi. Doğal dengenin korunması gerektiğinin altını çizen Barlak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir misafirimiz vardı, onu ağırladık. Birazdan doğaya salacağız inşallah. Aslında siz yılana bir şey yapmazsanız, yılan da size bir şey yapmaz. Yılanların çoğusu zehirsizdir; zehirli olana bile karışmasanız, o sizi ısırmaya çalışmaz. Yılanları öldürmemek lazım, çünkü doğada ekolojik dengeyi sağlıyorlar. Bu yüzden insanlara aslında bir zararları yoktur. Doğaya faydası vardır."