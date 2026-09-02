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Hyundai Motor Group, ABD merkezli UNIGRID iş birliğiyle enerji depolama sistemlerinde güvenlik standartlarını yeniden belirleyecek sodyum iyon batarya teknolojisini doğruladı. Zorlu testlerden başarıyla geçen yeni nesil hücreler, aşırı ısınma ve termal kaçak durumlarında bile yangın çıkarmayarak tam güvenlik sağladı.

Otomotiv ve enerji sektörünün en büyük endişelerinden biri olan batarya yangınlarına karşı devrim niteliğinde bir adım atıldı. Hyundai Motor Group, ZER01NE Accelerator programı kapsamında ABD'li girişim UNIGRID tarafından geliştirilen sodyum krom oksit (NCO) kimyasına sahip sodyum iyon batarya hücrelerinin güvenlik doğrulama süreçlerini tamamladığını duyurdu.

TERMAL KAÇAK VE YANGIN RİSKİ SIFIRLANDI

Lityum iyon bataryaların en zayıf noktası olarak kabul edilen termal kaçak; hücrelerin aşırı ısınmasıyla başlayıp zincirleme şekilde yangına yol açan bir süreç olarak öne çıkıyor. UNIGRID’in 210 Ah kapasiteli NCO hücreleri üzerinde gerçekleştirilen ekstrem güvenlik testlerinde ise hiçbir yangın veya termal yayılım gözlenmedi.

Eksi 20 ile 60 derece arasındaki geniş bir sıcaklık aralığında test edilen hücreler, enerjileri tamamen tükenene kadar uygulanan şarj-deşarj döngülerine rağmen minimum kapasite kaybıyla performansını korudu.

25 YILLIK ÇALIŞMA ÖMRÜ VE DÜŞÜK MALİYET

Sodyumun doğada lityuma kıyasla çok daha bol bulunması, maliyet avantajı sağlarken NCO kimyası bu teknolojinin geleneksel zayıf noktaları olan kısa ömür ve düşük sıcaklık hassasiyetini de ortadan kaldırdı.

Şirket verilerine göre, yüzde 80 kapasite korumasıyla 30 bin çevrime kadar ulaşabilen yeni hücreler, yaklaşık 25 yıllık bir kullanım ömrü sunuyor. Standart LFP bataryaların 3 bin ila 4 bin çevrim arasında performans kaybı yaşadığı düşünüldüğünde, yeni teknolojinin sunduğu ömür beklentisi dikkat çekiyor.

SOĞUTMA MALİYETLERİ DÜŞECEK, TİCARİ UYGULAMA BAŞLIYOR

Aktif soğutma sistemlerine olan ihtiyacı en aza indiren NCO bataryalar; ağır HVAC donanımları ve sıvı soğutma devreleri gibi yüksek maliyetli ek yatırımlara olan gereksinimi azaltacak.

Hyundai Motor Group, laboratuvar aşamasını geçen bu teknolojiyi Green Factory girişimi doğrultusunda Güney Kore'deki yerel entegrasyon uzmanlarıyla birlikte ticari ölçekli enerji depolama sistemlerine (BESS) dönüştürmeyi hedefliyor.