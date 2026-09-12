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Kaynak: Haber Merkezi

Kıbrıs’ta Kiracıköy (Athienu) Belediyesi’nin 100. kuruluş yılı dolayısıyla perşembe akşamı düzenlenen etkinlikte, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un açıklamaları öne çıktı.

Törende konuşan Yeorgios, Kiracıköy ve Kıbrıs’ın "Türkleştirilmesinin önlenmesi için herkesin çalışması gerektiğini" savundu. Türkiye’nin hedefinin bu olduğunu ileri süren Yeorgios, adadaki Türk varlığına ilişkin ifadeler kullandı ve Athienu’nun "geçtiğimiz yüzyılın kazanımlarından yararlanması gerektiğini" söyledi.

KİRACIKÖY BELEDİYE BAŞKANI’NDAN PİROİ GEÇİŞ NOKTASI AÇIKLAMASI

Politis gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Başpiskopos Yeorgios’un da katıldığı törende Kiracıköy Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas da konuşma yaptı.

Kareklas, belediye meclisinin öncelikli hedefinin Piroi geçiş noktasının yeniden açılması olduğunu belirtti. Geçiş noktasının açılmasının bölge açısından önemli bir kalkınma fırsatı oluşturacağını ifade eden Kareklas, kapının kapalı olması nedeniyle bölge sakinlerinin Lefkoşa’nın Rum kesimine yaklaşık 45 dakikada ulaştığını, açılması hâlinde ise bu sürenin birkaç dakikaya ineceğini söyledi.

Kareklas ayrıca belediye arazisinin yüzde 65’i ve ilçe sakinlerine ait mülklerin yüzde 80’i için "işgal altında" ifadesini kullandı.

HRİSTODULİDİS: GİRİŞİMLER SÜRECEK

Etkinlikte konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de hükümetin Gaziler (Piroi) geçiş noktasının açılması için yürüttüğü girişimlere değindi.

Hristodulidis, konu çözüme kavuşana kadar girişimlerin devam edeceğini belirterek geçiş noktasının açılması yönündeki talebin şu aşamada Kıbrıs Türk tarafının itirazıyla karşılaştığını öne sürdü.

Rum lider ayrıca hükümet tarafından Kiracıköy için onaylanan çeşitli kalkınma projeleri hakkında da bilgi verdi.