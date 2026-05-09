Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin son hafta mücadelesinde Beşiktaş GAİN, sahasında Galatasaray MCT Technic’i ağırlayacak.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. Mücadelede hakem olarak Kerem Baki, Can Mavisu ve Nazlı Çisil Güngör görev yapacak.

Ligde bir karşılaşması eksik olan Beşiktaş GAİN, çıktığı 28 maçta 24 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe Beko ile birlikte zirvede yer alıyor.

Galatasaray MCT Technic ise bu sezon oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet aldı.

İki ekip arasında sezonun ilk devresinde oynanan karşılaşmayı Galatasaray MCT Technic, sahasında 89-73’lük skorla kazanmıştı.