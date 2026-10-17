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Kaynak: AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray MCT Technic, derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, yarın oynanacak maçta sarı-kırmızılı takımı ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Mücadeleyi Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz’dan oluşan hakem ekibi yönetecek.

Ligin ilk haftalarında iki takım da istikrarlı sonuçlar elde edemedi. Beşiktaş ve Galatasaray MCT Technic, geride kalan karşılaşmalarda birer galibiyet alırken ikişer kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.