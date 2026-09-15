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Kaynak: İHA

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Gölü, şehirden uzaklaşmadan doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen Ankaralıların uğrak noktası olmaya devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi bünyesinde yürütülen ve 2013 yılından bu yana aralıksız devam eden tekne turları, başkent sakinlerine göl manzarası eşliğinde keyifli bir seyir imkanı sunuyor.

Yaz ve kış mevsiminde kesintisiz süren turlarda yolcu yoğunluğu hafta sonları ve gün batımı saatlerinde zirveye ulaşıyor. Hafta içi günlük ortalama 500 ila 600 yolcunun ağırlandığı gezilerde, hafta sonları bu sayı 1000 kişiye kadar ulaşıyor.

"HER KESİMDEN MÜŞTERİYE HİTAP EDİYOR"

Turlara ilişkin detayları paylaşan İşletme Tesis Müdürü Yasin Çelik, belediyenin bu aktivitesinden vatandaşların son derece memnun kaldığını belirtti. Turların kişi başı 100 lira olduğunu ifade eden Çelik; 0-7 yaş arası çocuklara, şehit yakınlarına, gazilere ve engelli vatandaşlara hizmetin ücretsiz sunulduğunu aktardı.

Deniz bulunmayan Ankara'da tekne turunun farklı ve güzel bir deneyim sunduğunu dile getiren vatandaş Ümit Altun ise "Geçen hafta Mudanya'daydık ama buranın tadını vermedi. Ailemle geldik ve çok beğendik. Tatil beldelerini aratmayacak kadar güzel bir ortam var" dedi.

5 KİLOMETRELİK PARKURDA MOGAN SEYRİ

Göktürk Teknesi Kaptanı Birkan Doğruer, Ankara’nın en güzel nefes alma alanlarından birinin Mogan Parkı olduğunu vurgulayarak tur detaylarını paylaştı. Yaklaşık yarım saat süren turlarda gölün 5 kilometrelik alanının gezildiğini belirten Doğruer, ziyaretçilerin memnuniyet oranının son derece yüksek olduğunu ve gölün özellikle gece saatlerinde ayrı bir güzelliğe büründüğünü kaydetti.