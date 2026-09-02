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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, gerçekleştirilen toplantıda ilde faaliyet gösteren yapı sahipleri ve müteahhitlerin, talep ve görüşlerini dinledi.

Başkan Yardımcısı Gökten, ilgili birim müdürleri ve çalışanların olduğu toplantıda, Bilecik’te inşaat alanında yapılan çalışmalar ele alındı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, Bilecik Belediyesi’nin devam eden çalışmaları yanı sıra planlanan proje ve yatırımlar hakkında da bilgiler verdi.

Bilecik Müteahhitler Derneği Başkanı Mehmet Yağız ve dernek üyeleri de gerçekleştirilen toplantının verimli olduğunu belirterek, Başkan Yardımcısı Bilen Gökten ve ilgili birim amirlerine teşekkür etti.

Toplantıda Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev de şehirdeki inşaat alanları, trafik güzergahı ve işleyişi hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdi.