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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek oda yönetimiyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Torun, Osmaneli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleriyle ilçedeki esnafın durumu ile yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada karşılıklı istişarelerde bulunulurken, Başkan Torun misafirperverliklerinden dolayı Oda Başkanı Aydın Yıldız ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.