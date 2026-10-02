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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde üretici kadınların oluşturduğu Kitap Kulübü’ne konuk oldu.

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‎Kooperatif üyesi kadınlarla bir araya gelen Başkan Subaşı, kitaplar ve hayat üzerine gerçekleştirilen paylaşımlara eşlik etti.

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‎Üretici kadınların yalnızca ekonomik faaliyetlerde değil, kültürel ve sosyal alanlarda da bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Subaşı, “Üreten kadınların bir araya gelmesi kadar, okuduklarını, düşündüklerini ve hayata dair sözlerini birbirleriyle paylaşması da çok değerli” ifadelerini kullandı.

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‎Kadınların birbirlerine farklı alanlarda güç vermesinin önemini vurgulayan Subaşı, “Yalnızca üretimde değil; düşüncede, kültürde ve hayatın her alanında birbirine güç veren kooperatif üyelerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.