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Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İstanbul’da gerçekleştirilen Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısına katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın başkanlığında düzenlenen toplantıda, birlik bünyesinde yürütülen çalışmalar ve şehirleri ilgilendiren konular ele alındı.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Subaşı, alınan kararların belediyeler ve kentler açısından hayırlı olması temennisinde bulundu.

Subaşı paylaşımında, “Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantımızı, Marmara Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirdik. Alınan kararların birliğimiz ve şehirlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.