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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yurt dışı çalışmaları kapsamında Bilecik Belediyesinin Bulgaristan’daki kardeş şehri Filibe-Rodop Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ile bir araya gelen Başkan Subaşı, Bilecik ve Bilecik Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Temasları kapsamında birçok alanda incelemeler yapan Başkan Subaşı, birçok konuda işbirliği ve fikir alışverişinde bulundu.

İki şehir arasındaki ortak tarih, kültür ve değerler hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere Vali Vekili Rangel Matanski ve Başkonsolos Emre Yaman'ı da ziyaret eden Başkan Subaşı, görüşmelerin faydalı geçtiğini belirtti.

Yaptığı ziyaret hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, ‘’Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek” Bilecik’imizden selamlarımızı getirdik. Şehrimizin üretim gücünü ve potansiyelini anlattığımız, birlikte yapabileceğimiz projeleri ve iki şehrin ekonomisini güçlendirecek iş birliklerini konuştuğumuz güzel buluşmalar gerçekleştirdik.

Belediye Başkanımız Pavel Mihaylov’un hayata geçirdiği anaokulunu ziyaret ettik. Projenin mimarı, bu özel çalışmayı Bilecik’imize kazandırmak istediğini ifade ederek projesini şehrimize armağan etti. Bu anlamlı jestini Bilecik için çok kıymetli buluyoruz.

Bulgar kültürünü yaşatan etkinliklerde Türk-Bulgar dostluğuna ortak olurken; yeni dostluklarla, Bilecik’imiz için yeni kapılar aralayarak evimize dönüyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Programı kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelen Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini barındıran mekanları gezerek bilgi aldı.