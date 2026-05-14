Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yapım çalışmaları devam eden Meram Kent Park çalışmasını yerinde inceledi.

İlgili başkan yardımcıları ve birim çalışanlarıyla alanda incelemeler yapan Başkan Subaşı, Bilecik’te yaşam kalitesini artıracak alanlar oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Meram Kent parkının tamamlanmasıyla bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birini elde edeceklerini belirten Başkan Subaşı, ‘’Arkadaşlarımızla birlikte şehrimizin birçok noktasında devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Ertuğrulgazi Mahallesi Meram Kent parkımızda büyük bir ilerleme kaydettik. Bir yandan eğimden kaynaklanan kot farkını hafriyat çalışmalarımızla istediğimiz seviyelere getirdik. Diğer yandan atölyelerimizde burada kullanılacak birçok mobilyanın da imalatı devam ediyor. Burada Fen İşleri Müdürlüğümüz yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün de çok çalışması oldu ve olacak.’’ İfadelerini kullandı.

Başkan Subaşı çalışmaların tamamlanmasıyla şehrin yeni yeşil alanlarından birini daha kazanmış olacaklarını sözlerine ekledi.