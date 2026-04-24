Eğitim-İş Kırşehir Şube Başkanı Öner Bayık, Kırşehir’de düzenlenen “Kadın Yoksunluğu” konulu konferansın ardından yaptığı açıklamada, kadın emekçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, dayanışma ve ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.

KADIN EMEKÇİLERİN SORUNLARI GÜNDEMDE

Eğitim-İş Kırşehir Şube Başkanı Öner Bayık, kamuda çalışan kadınların ekonomik ve sosyal sorunlarının ele alındığı “Kadın Yoksunluğu” konulu konferansın ardından değerlendirmelerde bulundu. Konferansın verimli geçtiğini belirten Bayık, emekçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm üretmek adına bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kırşehir’de gerçekleştirilen programa; Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Baran Genç, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay ile sendika temsilcileri katıldı.

“KADIN EMEĞİ GÜÇLENMEDEN TOPLUM GÜÇLENEMEZ”

Konferansta kadın çalışanların yaşadığı ekonomik sıkıntılar, fırsat eşitsizliği ve çalışma hayatındaki yapısal sorunların detaylı şekilde ele alındığını aktaran Bayık, kadın emeğinin toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Bayık açıklamasında, “Kamuda görev yapan kadınlarımız hem çalışma hayatında hem de yaşamın her alanında büyük sorumluluk üstlenmektedir. Kadın emeğinin hak ettiği değeri görmesi, sosyal adaletin sağlanması ve güçlü bir toplum yapısı için vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ DİLE GETİRİLDİ

Konferans sürecinde yalnızca kadın çalışanların değil, eğitim emekçilerinin genel sorunlarının da gündeme taşındığını belirten Bayık, ekonomik kayıplar ve alım gücündeki düşüşe dikkat çekti.

Bayık, eğitim çalışanlarının yaşadığı zorluklara ilişkin, insanca yaşam koşullarını sağlayacak ücret politikalarının ve adil çalışma düzeninin gerekliliğini vurgulayarak, bu taleplerin her platformda dile getirilmeye devam edileceğini söyledi.

EKONOMİK GÜNDEM MASAYA YATIRILDI

Program kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay’ın Kırşehir ziyareti sırasında, yerel ve ulusal ekonomik gelişmelerin de değerlendirildiği bildirildi. Yapılan görüşmelerde, Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut tablo ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bayık, bu tür temasların çözüm odaklı yaklaşım açısından önemli olduğunu belirterek, ortak aklın ve istişarenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“DAYANIŞMAYI BÜYÜTECEĞİZ”

Eğitim-İş Kırşehir Şube Başkanı Öner Bayık, emekçilerin sorunlarının çözümünün ancak ortak mücadele ile mümkün olacağını vurguladı.

Bayık, “Emekçilerin sorunlarının çözümü ortak mücadeleyle mümkündür. Dayanışmayı büyüterek, haklı taleplerimizi kararlılıkla dile getirmeyi sürdüreceğiz. Katkı sunan ve ziyaretleriyle güç veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından, kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarına yönelik taleplerin önümüzdeki süreçte daha yüksek sesle dile getirilmesi beklenirken, sendikal faaliyetler ve benzer organizasyonların artarak devam etmesi öngörülüyor.