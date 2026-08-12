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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Karadeniz’in eşsiz yaylalarından Sis Dağı yaylasında geleneksel olarak düzenlenen şenlikler kapsamında yalnızca horonların ve kemençelerin değil, dostluğun, kardeşliğin ve sivil toplum dayanışmasının da buluşma noktası oldu.

Sis Dağı’nda etkinlikler kapsamında bir araya gelen Derneği ile Fidanbaşı-Tımara-Sisdağı Eğitim ve Turizm Derneği, yayla kültürünün en güzel geleneklerinden biri olan misafirperverlik ve gönül birlikteliğini de yaşattı.

Fidanbaşı-Tımara-Sisdağı Eğitim ve Turizm Derneği’nin Şalpazarı Belediyesi’nden kiralayarak ek ofis olarak kullandığı dernek merkezinde ağırladı. Burada gelen misafirlere ikramlarda bulunulurken, bir bardak çay eşliğinde memleket sohbetleri de gerçekleştirildi.

Yaylanın serin havasında gerçekleşen buluşmada, Şalpazarı’nın mahalleleri, yaylacılık kültürü, gelenek ve görenekleri üzerine samimi sohbetler yapılmasına öncülük eden kurucu başkan Hasan Keskin ve ekibine teşekkür edildi.

Sis Dağı’nda aynı havayı soluyan, aynı kültürün ve aynı memleket sevdasının etrafında buluşan derneğin bu anlamlı dayanışması, yayla şenliklerinin yalnızca eğlence ve horondan ibaret olmadığını; dostlukların pekiştiği, gönüllerin buluştuğu ve ortak değerlerin yaşatıldığı önemli bir kültürel miras olduğunu bir kez daha gösterdi.

Fidanbaşı-Tımara-Sisdağı Eğitim ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Keskin ve dernek yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, misafirleri gönül sıcaklığıyla karşılandı.

Başkan Keskin Yine Hafızlarda İz Bıraktı; Şalpazarı’nın başarılı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden Hasan Keskin Başkanı ve dernek yöneticileri, Fidanbaşı Mahallesi sakinleri, İTÜ Öğretim Üyesi Hacer Yıldız Atar, Sis Dağı Yaylası’nın özel misafiri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Esma Özdaşlı ve yaylacılar ile bir araya gelerek gelecek yıllar için güzel anılara ev sahipliği yapıldı.

Çünkü Sis Dağı’nda bir bardak çayın tadı başkadır. Çünkü yaylada misafir, baş tacıdır. Ağasar’da dayanışma, gönülden gönüle uzanan bir gelenektir.