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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor üyeliğinde 25 yıllık süreyi geride bırakarak Divan Kurulu Üyesi oldu. Başkan Kaya, “Benim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Trabzonspor’umuzun başarılarını artık divan kurulu üyesi olarak yaşamayı diliyorum" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Divan Kurulu’nu ziyaret etti. Ziyarette, Trabzonspor üyeliğinde 25 yılını dolduran Başkan Kaya’ya, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören tarafından Divan Üyelik Belgesi takdim edildi. Divan Kurulu Başkan Vekili Osman Çavuşoğlu ile Divan Kurulu üyeleri, Başkan Kaya'yı tebrik etti.

BAŞKAN KAYA: "BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Çeyrek asırdır büyük bir gururla taşıdığı Trabzonspor kulüp üyeliğini, Divan Kurulu üyeliğiyle taçlandırmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getiren Başkan Kaya, “Trabzonspor’a üyeliğim daha dün gibi aklımda. Şimdi divan üyeliği onurunu yaşama hakkı tanıdınız. Çok teşekkür ediyorum. Eşimle birlikte 1997 yılında üye olmuştuk. Şimdi ikimiz de divan üyesi olduk. Benim için büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Trabzonspor’umuzun başarılarını artık divan üyesi olarak yaşamayı diliyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Divan Kurulu Başkanı Ören'e çiçek ve Ortahisar Belediyesi'nin ürettiği ürünlerden oluşan bir hediye paketi takdim eden Başkan Kaya, heyete teşekkür etti.