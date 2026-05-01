Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Ortahisar Belediyemizde görev yapan çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere; bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emeğin en yüce değer olduğuna inanan bir anlayışla; daha adil, daha eşit ve daha umut dolu bir gelecek için emeğin değerini her alanda savunmaya devam edeceğiz” dedi.

İşçinin ve emeğin bayramı olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, aynı zamanda birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olduğuna dikkati çeken Başkan Kaya, “Tarih boyunca insanlığın ilerlemesinde en büyük pay, alın teriyle çalışan, üreten ve hayatı omuzlayan emekçilerin olmuştur. Milyonlarca emekçimizin insanca bir yaşam ve çalışma koşulları için mücadelesini simgeleyen 1 Mayıs, büyük bir coşku ile kutlanması gerekirken bugün haksız ve hukuksuz emek karşıtı politikalar nedeniyle, emekçilerimiz alın terinin karşılığını alamamakta, açlık ve yoksulluğa mahkûm edilmektedir” dedi.

“BİRLİKTE ÜRETEN VE ADALETLE BÖLÜŞEN' BİR ANLAYIŞ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”



“İnsan onuruna yakışır bir yaşam, bütün emekçilerin en temel hakkıdır” diyen Başkan Kaya, mesajını şu sözlerle sürdürdü:

“Adil, eşit ve huzurlu bir toplumun temeli; adaletten, emeğe verilen değerden, hukuktan, demokrasiden ve dayanışmadan geçer. Bugün ülkemizde milyonlarca emekçimizin açlık sınırının altında ücretlere mahkum edilmesi, emekleri ile ülkemizi bugünlere taşıyan emeklilerimizin sefalete terk edilmesi, yurttaşlarımızın adaletsiz gelir dağılımı ve hayat pahalılığı altında ezilmesi, hukukun terkedilmesi, toplumsal barışın önündeki en büyük engellerdir. Bizler emeğin en yüce değer olduğuna inanan ve ‘ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen’ diyen insanlar olarak; 'birlikte üreten ve adaletle bölüşen' bir anlayışı ülkemizde egemen kılmak için emekçilerimizle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.”

“KISITLI İMKANLARIMIZA RAĞMEN, MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜK, EMEKLERİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADIK”



Ortahisar Belediyesi çalışanlarına, imkanları sonuna kadar zorlayarak, emek ve alın terlerinin karşılığını vermeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Kaya, “Çalışanları mutlu bir Ortahisar’ın, yaşayanlarının da mutlu olacağı inancıyla, mesai arkadaşlarımızın huzurlu, güler yüzlü hizmet verebilmeleri adına çalışma şartlarında birçok iyileştirmeler yaptık. ‘Eşit işe, eşit ücret’ anlayışıyla ücret adaletsizliklerini giderdik. Kısıtlı imkanlara rağmen, bütün çalışanlarımızın yüzünü güldüren maaş zamları yaptık, emeklerini karşılıksız bırakmadık. Kendimizi, bu kente ve bu kentin güzel yürekli insanlarına hizmete adamış büyük bir aile olarak; emeğin en yüce değer olduğuna inanan bir anlayışla, emeğimizle, alın terimizle, birlik ve dayanışma içinde Ortahisar’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ortahisar Belediyemizde görev yapan çalışma arkadaşlarımız olmak üzere; emeği ve alın teriyle hayata değer katan bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, gelecek 1 Mayısların emeğin hakkını aldığı, özgürce ve bayram havasında kutlandığı günler olmasını diliyorum. Yaşasın 1 Mayıs!”