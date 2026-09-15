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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin ardından Belediye Başkanı Ferhat Durgut, organizasyonun hazırlık ve uygulama sürecinde görev alan kurumlar ile personele teşekkür etti.

Şenliklerin hazırlık aşamasından sona ermesine kadar çok sayıda personelin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Durgut; belediye çalışanlarının yanı sıra Emniyet ve Jandarma teşkilatları, kardeş belediyelerin personeli, Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi, Söğüt Kaymakamlığı, sağlık personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Şenliklerin güvenli ve başarılı bir şekilde tamamlanmasında görev alanların büyük emek verdiğini vurgulayan Durgut, özellikle organizasyonun arka planında çalışan personele dikkat çekti.

Başkan Durgut açıklamasında, “Bu büyük organizasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği, gayreti ve alın teri bulunan; çoğu zaman görünmeden büyük sorumluluk üstlenen tüm çalışma arkadaşlarımızın ve emekçilerimizin ellerine, yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız.” ifadelerini kullandı.

Durgut, şenlikler boyunca güvenliğin sağlanması için görev yapan Emniyet ve Jandarma personeline de ayrıca teşekkür ederek, organizasyona katkı sağlayan tüm kurum ve çalışanlara Söğüt ilçesi adına şükranlarını sundu.