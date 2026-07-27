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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Samsun'un Terme ilçesinde iş dünyasının tanınan isimlerinden olan ve Terme Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığına adaylığını açıklayan iş insanı Muharrem Çelik, seçim çalışmalarının yoğun temposuna kendi bahçesinde mola verdi.

Bahçesinden gerçekleştirdiği samimi canlı yayınla takipçilerine seslenen Çelik, "Eskiden olduğu gibi bahçeleri boş bırakmıyoruz" diyerek üretim vurgusu yaptı. Samsun’un tarım ve ticaret potansiyeli yüksek ilçelerinden Terme’de, TSO Başkan Adayı Muharrem Çelik, alışılmışın dışında bir sosyal medya yayınına imza attı. Seçim ofislerinden ve takım elbiseli toplantılardan sıyrılarak kendi elleriyle ektiği bahçesine giren Çelik; domates, fasulye, patlıcan ve biberlerin arasında doğal bir canlı yayın gerçekleştirdi.

DOMATESİ SEVERİM AMA FASULYE TOPLAMAK İSTEYEN BUYURSUN GELSİN

Bahçesindeki ürünleri tek tek gösteren ve üretimin önemine dikkat çeken Muharrem Çelik, yayında mizahi ve samimi bir dille takipçilerine seslendi. Mahsul toplama konusundaki tercihini açık yüreklilikle paylaşan ünlü iş insanı, "Bahçeden canlı yayındayız. Açıkçası fasulye toplamayı pek sevmem, eğer toplamayı seven varsa buyursun gelsin, toplasın. Ama domates toplamayı çok severim" sözleriyle izleyenleri gülümsetti.

ESKİDEN OLDUĞU GİBİ ÜRETMELİYİZ: NE EKERSEN O OLUYOR

Kendi tüketecekleri sebzeleri geleneksel yöntemlerle üretmeye devam ettiklerini belirten Terme TSO Başkan Adayı Çelik, toprakla olan bağın koparılmaması gerektiğinin altını çizdi. Toprağın bereketine vurgu yapan Çelik, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Eskiden olduğu gibi bizler de bahçeleri boş bırakmıyoruz. Toprak o kadar cömert ki, ne ekersen oluyor. Yeter ki emek verelim, yeter ki üretelim."

İş dünyasındaki vizyonunu topraktaki üretim felsefesiyle harmanlayan başkan adayının bu doğal ve samimi yayını, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni toplarken "Üreten Türkiye" vurgusuyla da ulusal düzeyde takdir topladı.