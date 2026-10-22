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Kaynak: ANKA

Gazeteci Kemal Şener, 91 yaşında Almanya’da yaşamını yitirdi.

Meslek hayatı boyunca çok sayıda gazete ve haber kuruluşunda görev yapan Şener, özellikle Avrupa’daki Türkçe basına sağladığı katkılarla tanınıyordu.

ALMANYA'DA DEFNEDİLECEK

Şener’in cenazesi, 27 Ekim 2026 Salı günü, Frankfurt yakınlarındaki Neu-Isenburg kentinde bulunan Waldfriedhof Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

KEMAL ŞENER KİMDİR?

2 Nisan 1935’te Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dünyaya gelen Kemal Şener, Ankara Atatürk Lisesi’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe henüz lise öğrencisiyken, 1950 yılında başlayan Şener, eğitimini tamamladıktan sonra kısa bir süre Maliye Bakanlığı’nda memur olarak görev yaptı. Şener, 1955’te Ankara’daki Türk Basın Ajansı’na katılarak profesyonel gazeteciliğe adım attı. 1960 yılında ise Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı.

Kemal Şener, meslek hayatı boyunca Yeni İstanbul, Yeni Gazete ve Tercüman gazetelerinde, Anadolu Ajansı’nda, ayrıca Hürriyet ve Günaydın gazetelerinin Avrupa baskılarında görev aldı. Hürriyet’in Avrupa baskılarında haber müdürlüğü ve yazı işleri müdürlüğü görevlerini üstlenen Şener, uzun yıllara yayılan meslek yaşamıyla Türk basınının deneyimli isimleri arasında yer edindi.

Almanya’daki gazetecilik çalışmalarını da sürdüren Şener, 1994-2024 yılları arasında Hessen eyaletinde yayımlanan Hessen Toplum Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Tam 30 yıl boyunca kaleme aldığı yazılarla gazetenin okurlarıyla buluşan Şener, Almanya’daki Türkçe basının öne çıkan isimlerinden biri olarak tanındı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi Kemal Şener, gazetecilik alanındaki çalışmaları dolayısıyla 2007 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri kapsamında Takdir Belgesi’ne layık görüldü. Şener’in ayrıca “Gurbet Şairleri Antolojisi” adlı bir kitabı bulunuyor.