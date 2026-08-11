Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Deneyimli gazeteci ve Halk TV İstanbul Haber Müdürü Dürdane Kırçuval, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Deneyimli gazeteci ve Halk TV İstanbul Haber Müdürü Dürdane Kırçuval, ailesiyle tatil için bulunduğu Yunanistan’ın Kavala kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DÜRDANE KIRÇUVAL KİMDİR?

Dürdane Kırçuval, gazeteci eşi Kerem Kırçuval ve kızıyla Yunanistan’ın Kavala kentinde tatil yapıyordu. Tatil sırasında kalp krizi geçiren Kırçuval, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Dürdane Kırçuval, önde gelen basın yayın kuruluşlarında görev aldı.

Kırçuval; Akdeniz Haber Ajansı (AK Ajans), Ekonomik Panorama Dergisi, Ulusal Basın Ajansı (UBA), Cumhuriyet, Anadolu Ajansı, Dünya ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı.

Çalışma hayatı, ekonomi, yargı ve siyasi partiler alanlarında muhabirlik yapan Kırçuval, uzun yıllar Başbakanlık ve Parlamento muhabirliği görevlerini de yürüttü. Dünya ve Hürriyet gazetelerinde yazı işleri birimlerinde görev aldı. 2020 yılından itibaren Anka Haber Ajansı'nın İstanbul temsilciliğini yürüten Kırçuval, 2024 yılında Halk TV İstanbul Haber Müdürü olarak görev yapmaya başladı.



