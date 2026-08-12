OLAYLAR

1281 - Moğolların Japonya seferleri: Kubilay Han'ın Donanması, Japonya'ya yaklaştığı sırada çıkan bir tayfun neticesinde battı.

1499 - Küçük Davut Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması komutanlarından Burak Reis, Sapienza adası yakınlarında karşılaşılan Venedik Donanması ile yapılan Sapienza Deniz Muharebesi'ndeki çarpışmada öldü.

1687 - İkinci Mohaç Savaşı: Osmanlı Ordusu ile Habsburg Hanedanı'nın yönettiği Avusturya Arşidüklüğü Ordusu arasında, Mohaç'ın 24 km güneybatısındaki bölgede yapıldı. Savaş, Avusturya Arşidüklüğü'nün zaferiyle sonuçlandı.

1851 - Isaac Singer, dikiş makinesinin patentini aldı.

1877 - Asaph Hall, Mars'ın uydusu Deimos'u keşfetti.

1908 - Ford, T modelinin seri üretimine başladı.

1910 - İstanbul Moda'da ilk tenis kortu açıldı.

1914 - I. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1921 - Atatürk, Polatlı'da başkomutan sıfatıyla ordunun başına geçti.

1927 - Bolivya'da 80 bin kızılderili, hükûmete başkaldırdı.

1930 - Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu, genel başkanlığına Fethi Okyar getirildi.

1943 - Philadelphia Deneyi: ABD Donanması'na ait USS Eldridge gemisinde yapıldığı iddia edilen deney.

1953 - Sovyetler Birliği, Kazakistan'da atom bombası denedi.

1954 - BM askerleri Kore'den çekilmeye başladı.

1960 - İlk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1A fırlatıldı.

1961 - İstanbul'un 92 yıllık tramvayları son seferlerini yaptılar.

1964 - Güney Afrika Cumhuriyeti, ırksal ayrımcılığı savunan "Apartheid" politikaları nedeniyle Olimpiyat Oyunları'ndan men edildi.

1964 - Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin çağrısı üzerine Kıbrıs üzerindeki askerî uçuşlara son verdi. Konsey, adada iki toplum arasında, Barış Gücü'nün tampon bölge oluşturmasını kararlaştırdı.

1970 - Fransız futbol takımı Paris Saint-Germain FC kuruldu.

1981 - IBM ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürdü.

1985 - Japon Hava Yolları'na ait JAL123 uçuş numaralı Boeing 747 jumbo jet, Japonya'nın Takamagahara Dağı'na düştü: 520 kişi öldü, 4 kişi kurtuldu.

1990 - TBMM yaptığı gizli oturumda, olası bir savaş durumunda Hükûmet'e müdahale izni verildi.

1992 - Kanada, Meksika ve ABD, NAFTA antlaşmasının ön görüşmelerini tamamladıklarını açıkladılar.

1996 - Türkiye ile İran arasında doğalgaz anlaşması imzalandı.

2000 - Rus Kursk denizaltısı, Barents Denizi'nde 112 mürettebatıyla battı.

2002 - CHP, 1999'dan beri ilk kez 3 yıl uzak kaldığı TBMM'ye, DSP'den istifa eden Gaziantep Bağımsız Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın CHP'ye katılmasıyla geri döndü.

2005 - Sri Lanka Dışişleri Bakanı Lakshman Kadirgamar, bir keskin nişancı tarafından öldürüldü.

DOĞUMLAR

1844 - Muhammed Ahmed, Sudan'da Mehdilik hareketinin kurucusu (ö. 1885)

1856 - Eduardo Dato, İspanyol politikacı ve hukukçu (ö. 1921)

1875 - Mehmet Rauf, Türk edebiyatçı (ö. 1931)

1880 - Christy Mathewson, Amerikalı beyzbolcu (ö. 1925)

1881 - Cecil B. DeMille, Amerikalı yönetmen (ö. 1959)

1887 - Erwin Schrödinger, Avusturyalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1961)

1902 - Freda Ellen Barnes, Yeni Zelandalı hukukçu ve siyasi aktivist (ö. 1991)

1905 - Hans Urs van Balthasar, Roma Katolik düşünür ve ilahiyatçı (ö. 1988)

1912 - Samuel Fuller, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1997)

1916 - Bruno de Leusse, Fransız diplomat (ö. 2009)

1921 - Matt Gillies, İskoç futbolcu ve teknik direktör (ö. 1998)

1924 - Ziya-ül Hak, Pakistanlı asker ve Cumhurbaşkanı (ö. 1988)

1930 - George Soros, Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı finans spekülatörü

1931 - William Goldman, Amerikalı senaryo yazarı, romancı ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (ö. 2018)

1932 - Sirikit, Eski Tayland kraliçesi (ö. 2025)

1932 - Gönül Yazar, Türk ses ve sinema sanatçısı

1935 - John Cazale, Amerikalı aktör (ö. 1978)

1936 - Kjell Grede, İsveçli film yönetmeni ve senarist (ö. 2017)

1938 - Jean-Paul L'Allier, Kanadalı liberal siyasetçi ve gazeteci (ö. 2016)

1939 - George Hamilton, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı

1939 - Sushil Koirala, Nepalli siyasetçi ve Nepal'in 37. Başbakanı (ö. 2016)

1939 - Helene Partik-Pablé, Avusturyalı siyasetçi ve emekli hakim

1941 - L.M. Kit Carson, Amerikalı oyuncu ve senarist (ö. 2014)

1941 - Réjean Ducharme, Quebecli romancı ve oyun yazarı (ö. 2017)

1947 - Kâmuran Akkor, Türk arabesk fantezi müzik sanatçısı

1947 - Stefano Benni, İtalyan yazar, şair ve gazeteci (ö. 2025)

1949 - Mark Knopfler, İngiliz müzisyen

1950 - Jim Beaver, Amerikalı tiyatro, film ve televizyon oyuncu

1951 - Klaus Toppmöller, Eski futbolcu ve teknik direktör

1954 - François Hollande, Fransız siyasetçi ve Cumhurbaşkanı

1954 - Sam J. Jones, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1954 - Pat Metheny, Amerikalı caz gitarist ve besteci

1954 - Leung Chun-ying, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesindeki üçüncü ve görevdeki başkanı

1955 - Ardan Zentürk, Türk gazeteci ve yazar

1956 - Bruce Greenwood, Kanadalı aktör

1957 - Amanda Redman, İngiliz aktris

1960 - Laurent Fignon, Fransız profesyonel yol bisikleti yarışçısı (ö. 2010)

1963 - Cihan Demirci, Türk karikatürist, gazeteci, şair ve senarist

1963 - Anthony Ray, Amerikalı Grammy ödülü sahibi hip hop müzik sanatçısı

1964 - Txiki Begiristain, İspanyol eski millî futbolcu

1965 - Peter Krause, Amerikalı aktör ve yapımcı

1966 - Sibel Gönül, Türk mimar ve siyasetçi

1969 - Tanita Tikaram, İngiliz pop-folk şarkıcısı ve şarkı sözü yazarı

1971 - Pete Sampras, Amerikalı eski tenis oyuncusu

1972 - Demir Demirkan, Türk şarkıcı

1972 - Werner Becher, Avusturyalı yazılımcı ve siyasetçi

1972 - Mark Kinsella, İrlandalı millî futbolcu ve teknik direktör

1973 - Mark Iuliano, İtalyan eski millî futbolcu

1975 - Burcu Güneş, Türk pop müzik şarkıcısı

1975 - Casey Affleck, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1976 - Linde Lindström, Fin müzisyen

1977 - Jesper Grønkjær, Danimarkalı eski millî futbolcu

1977 - Günce Koral, Türk şarkıcı

1979 - Cindy Klassen, Kanadalı sürat patencisi

1980 - Javier Chevantón, Uruguaylı futbolcu

1980 - Rojda Demirer, Türk oyuncu

1980 - Dominique Swain, Amerikalı oyuncu

1980 - Matt Thiessen, Kanadalı-Amerikalı müzisyen

1981 - Djibril Cissé, Fransız eski futbolcu

1982 - Aleksandros Corvas, Yunan eski kaleci

1983 - Klaas-Jan Huntelaar, Hollandalı millî futbolcu

1983 - Meryem Uzerli, Türk oyuncu

1984 - Filipe Gonçalves, Portekizli futbolcu

1984 - Sherone Simpson, Jamaikalı atlet

1985 - Danny Graham, İngiliz futbolcu

1988 - Tyson Fury, Britanyalı profesyonel boksör

1989 - Tom Cleverley, İngiliz futbolcu

1989 - Hong Jeong-ho, Güney Koreli millî futbolcu

1990 - Mario Balotelli, Gana asıllı İtalyan futbolcu

1990 - Marvin Zeegelaar, Hollandalı futbolcu

1991 - Lakeith Stanfield, Amerikalı aktör ve müzisyen

1992 - Cara Delevingne, İngiliz model

1993 - Ewa Farna, Polonyalı-Çek şarkıcı

1993 - Luna, Güney Koreli şarkıcı, aktris ve sunucu

1994Diandra Danielle Flores, Fin şarkıcı

Ryan Aloali'i Mitchell, Amerikalı milli futbolcu

1996 - Choi Yujin, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

1997Serhat Kot, Türk futbolcu

Yota Maejima, Japon futbolcu

1998 - Stefanos Çiçipas, Yunan profesyonel tenisçi

1999 - Dream, Amerikalı YouTuber

1999 - Matthijs de Ligt, Hollandalı millî futbolcu

2000 - Ahilleas-Andreas, Yunan oyuncu

ÖLÜMLER

MÖ 30 - VII. Kleopatra, Antik Mısır'ın son Hellenistik Kraliçesi (d. MÖ 69)

875 - II. Ludwig, İtalya Kralı (d. 825)

1424 - Yonglo, Çin İmparatoru (d. 1360)

1484 - IV. Sixtus, 9 Ağustos 1471 - 12 Ağustos 1484 arasında papa (d. 1414)

1499 - Burak Reis, Osmanlı denizci (d. ?)

1546 - Francisco de Vitoria, Dominikan Rahibi, İspanyol Katolik ilahiyatçı (d. 1486)

1633 - Jacopo Peri, İtalyan besteci ve şarkıcı (d. 1561)

1689 - XI. Innocentius, Katolik Kilisesi'nin 240. Papası (d. 1611)

1827 - William Blake, İngiliz şair ve ressam (d. 1757)

1848 - George Stephenson, İngiliz makine mühendisi (ilk buharlı lokomotif olan "Rocket"i tasarlayan) (d. 1781)

1864 - Sakuma Shōzan, Japonya'da Batılılaşma politikasını savunan öncülerden (d. 1811)

1900 - Wilhelm Steinitz, Avusturyalı satranç oyuncusu ve ilk Dünya Satranç Şampiyonu (d. 1836)

1904 - William Renshaw, İngiliz tenisçi (d. 1861)

1901 - Francesco Crispi, İtalyan devlet adamı (d. 1819)

1922 - Arthur Griffith, İrlandalı milliyetçi siyasetçi ve gazeteci (İrlanda kurtuluş hareketi Sinn Féin'in ("Biz Kendimiz") kurucusu, İrlanda Cumhuriyeti'nin ilk Başkan Yardımcısı ve daha sonra Cumhurbaşkanı) (d. 1872)

1926 - Petras Vileišis, Litvanyalı mühendis, siyasi aktivist ve hayırsever (d. 1852)

1928 - Leoš Janáček, Çek besteci (d. 1854)

1948 - Kajimukan Munaytpasov, Kazak güreşçi (d. 1871)

1955 - Thomas Mann, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1875)

1955 - James B. Sumner, Amerikalı kimyager ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1887)

1964 - Ian Fleming, İngiliz yazar (d. 1908)

1973 - Karl Ziegler, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1898)

1977 - Kerim Sadi, Türk araştırmacı yazar (d. 1900)

1978 - Gregor Wentzel, Alman fizikçi (d. 1898)

1979 - Ernst Boris Chain, Britanyalı biyokimyacı (d. 1906)

Aleš Bebler (1907-1981)

1981 - Aleš Bebler, Sloven asıllı Yugoslav hukukçu ve diplomat (d. 1907)

1982 - Henry Fonda, Amerikalı aktör (d. 1905)

1983 - Artemio Franchi, İtalyan futbol adamı (d. 1922)

1985 - Kyu Sakamoto, Japon şarkıcı ve oyuncu (d. 1941)

1988 - Jean-Michel Basquiat, Amerikalı graffiti sanatçısı ve yeni dışavurumcu ressam (d. 1960)

1989 - William B. Shockley, Amerikalı fizikçi, mucit ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1910)

1992 - John Cage, Amerikalı besteci (d. 1912)

1995 - Rıdvan Özden, Türk asker (d. 1949)

1996 - Victor Ambartsumian, Sovyet-Ermeni bilim insanı ve teorik astrofiziğin kurucularından biri (d. 1908)

1999 - Abbas Sayar, Türk yazar, şair ve ressam (d. 1923)

1999 - Can Yücel, Türk şair ve çevirmen (d. 1926)

2000 - Güzin Özipek, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1925)

2000 - Loretta Young, Amerikalı aktris (d. 1913)

2004 - Godfrey Hounsfield, İngiliz elektrik mühendisi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1919)

2007 - Ralph Asher Alpher, Amerikalı kozmolojist (d. 1921)

2009 - Les Paul, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu (d. 1915)

2010 - Guido de Marco, Maltalı politikacı (d. 1931)

2013 - Friso, Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın küçük erkek kardeşi (d. 1968)

2014 - Lauren Bacall, Amerikalı oyuncu ve model (d. 1924)

2014 - Cevad Heyet, İran Azerisi cerrah ve Türkolog (d. 1925)

2014 - Arlene Martel, Amerikalı oyuncu ve yaşam koçu (d. 1936)

2015 - Jaakko Hintikka, Fin filozof ve mantıkçıdır (d. 1929)

2017 - Bryan Murray, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu, koç ve yönetici (d. 1942)

2018 - Samir Amin, Mısırlı-Fransız Marksist eleştirmen ve ekonomist (d. 1931)

2019 - DJ Arafat, Fildişi Sahili vatandaşı DJ, müzisyen ve şarkıcı (d. 1986)

2019 - José Luis Brown, Arjantinli millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1956)

2019 - Terence Knapp, İngiliz oyuncu, tiyatro yönetmeni, eğitimci ve yazar (d. 1932)

2020 - Pavol Biroš, Çekoslovak eski futbolcu (d. 1953)

2020 - Mary Hartline, Amerikalı model ve aktris (d. 1926)

2020 - Mac Jack, Güney Afrikalı eğitimci ve politikacı (d. 1965)

2020 - Gergely Kulcsár, Macar cirit atıcı (d. 1934)

2020 - Mónica Miguel, Meksikalı aktris, televizyon yönetmeni ve şarkıcı (d. 1936)

2020 - Gian Carlo Vacchelli, Perulu spor yorumcusu ve siyasetçi (d. 1981)

2021 - Dürdane Butt, Pakistanlı aktris ve model (d. 1938)

2021 - Dominic DeNucci, İtalyan-Amerikalı profesyonel güreşçi ve antrenör (d. 1932)

2021 - Tarcísio Meira, Brezilyalı aktör (d. 1935)

2021 - Una Stubbs, İngiliz oyuncu, televizyon kişiliği ve eski dansçıdır (d. 1937)

2021 - Igael Tumarkin, İsrailli ressam ve heykeltıraş (d. 1933)

2021 - Andrew Walls, Britanyalı misyolog (d. 1928)

2022 - Natalia LL, Polonyalı sanatçı (d. 1937)

2022 - Adèle Milloz, Fransız dağ kayakçısı (d. 1996)

2022 - Wolfgang Petersen, Alman film yönetmeni (d. 1941)

2024 - Ramiro Blacut, Bolivyalı millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1944)