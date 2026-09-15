Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Amedspor'a deplasmanda 5-0 yenilen Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin'in koltuğunun sallandığı iddia edilmişti.

Bugün İstanbul ekibinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Nuri Şahin hakkında karar belli oldu.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: 'NURİ ŞAHİN UZUN SÜRELİ YOL ARKADAŞIMIZ'

Kötü sonuçlara rağmen Nuri Şahin'in arkasında olduklarını vurgulayan Başkan Göksel Gümüşdağ TRT Spor'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız. Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.