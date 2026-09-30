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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması – Mekatronik Teknolojileri Lise Kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12-ATP sınıfı öğrencileri Arda Kütükcü ve Enes Kaçar, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan tarafından makamında kabul edildi. Başarılı öğrenciler, danışman öğretmenleri ve okul yönetimiyle birlikte elde ettikleri Türkiye derecesiyle Bartın’a büyük gurur yaşattı.

TEKNOFEST’TE BÜYÜK BAŞARI

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en önemli organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST 2026 kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda Bartın’dan önemli bir başarı geldi.

Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12-ATP sınıfı öğrencileri Arda Kütükcü ve Enes Kaçar, Mesleki Yetenek Yarışması – Mekatronik Teknolojileri Lise Kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir derece elde etti.

Genç öğrencilerin elde ettiği bu başarı, hem eğitim camiasında hem de Bartın’da memnuniyetle karşılandı. Öğrencilerin teknoloji, mühendislik ve mesleki becerilerini bir araya getirerek elde ettikleri Türkiye şampiyonluğu, mesleki ve teknik eğitimin gençlerin yeteneklerini geliştirmedeki rolünü de bir kez daha ortaya koydu.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER VALİ ARSLAN’I ZİYARET ETTİ

Türkiye şampiyonluğunun ardından başarılı öğrenciler, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan tarafından makamında kabul edildi.

Ziyarete; Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Öksüzoğlu ve Danışman Öğretmen Gültekin Sertkaya da eşlik etti.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, TEKNOFEST 2026 kapsamında elde ettikleri Türkiye şampiyonluğunun gururunu Vali Arslan ile paylaştı.

VALİ ARSLAN’DAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, elde edilen başarının önemine dikkat çekerek başarılı öğrencileri, danışman öğretmeni ve okul yönetimini tebrik etti.

Vali Arslan, Bartın’ı TEKNOFEST 2026’da en iyi şekilde temsil ederek Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Arda Kütükcü ve Enes Kaçar’ı gönülden kutladı.

Öğrencilerin elde ettiği başarının yanı sıra, gençlerin hazırlanma sürecinde emeği bulunan Danışman Öğretmen Gültekin Sertkaya ve okul yönetimine de teşekkür eden Vali Arslan, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.

MESLEKİ EĞİTİMİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDULAR

Fuat Sezgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin TEKNOFEST’te elde ettiği Türkiye şampiyonluğu, mesleki ve teknik eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmaların gençlerin teknoloji alanındaki yetenekleriyle buluştuğunda ortaya koyabileceği sonuçları da gözler önüne serdi.

Mekatronik teknolojileri; mekanik, elektronik, otomasyon ve kontrol sistemleri gibi farklı disiplinlerin bir arada kullanılmasını gerektiren önemli bir teknoloji alanı olarak öne çıkıyor. Bu alanda düzenlenen lise kategorisinde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan öğrenciler, aldıkları mesleki eğitimi yarışma ortamında başarıyla ortaya koydu.

BARTIN’IN GURUR TABLOSU

TEKNOFEST 2026’da Türkiye şampiyonluğu elde eden öğrencilerin başarısı, yalnızca kendi okulları açısından değil, Bartın eğitim camiası açısından da önemli bir gurur kaynağı oldu.

Öğrencilerin bu başarıya ulaşmasında okul yönetimi, öğretmenler ve danışman öğretmenin katkısının yanı sıra öğrencilerin çalışmaları ve teknoloji alanındaki ilgileri de önemli rol oynadı.

Valilik makamında gerçekleştirilen kabulde öğrencilerin başarısının takdir edilmesi, gençlerin bilim, teknoloji ve mesleki alanlardaki çalışmalarının desteklenmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

“GENÇLERİMİZİN BAŞARISI BİZİ GURURLANDIRIYOR”

TEKNOFEST gibi ulusal ölçekte geniş katılımlı teknoloji organizasyonlarında elde edilen dereceler, öğrencilerin yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda uygulamalı beceriler kazanmasının da önemini gösteriyor.

Arda Kütükcü ve Enes Kaçar’ın Mekatronik Teknolojileri Lise Kategorisi’nde Türkiye şampiyonluğuna ulaşması, Bartın’ın gençlerinin teknoloji ve mesleki yetenek alanlarında ortaya koyduğu potansiyelin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Vali Dr. Nurtaç Arslan’ın kabulüyle birlikte başarılı öğrencilerin elde ettiği derece kamuoyuyla paylaşılırken, gençlerin bilim, teknoloji ve mesleki eğitim alanındaki çalışmalarının desteklenmesine yönelik mesaj da verilmiş oldu.

ŞAMPİYON ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEĞİ

TEKNOFEST 2026’da Mesleki Yetenek Yarışması – Mekatronik Teknolojileri Lise Kategorisi’nde Türkiye şampiyonu olan Arda Kütükcü ve Enes Kaçar, elde ettikleri başarıyla Bartın’ı gururlandırdı.

Başarılı öğrencilerin yanı sıra danışman öğretmen Gültekin Sertkaya, Okul Müdürü Ahmet Öksüzoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı da gençlerin başarısında emeği bulunan isimler olarak takdir edildi.

Bartın Valiliği tarafından öğrencilerin başarılarının devamı temenni edilirken, gençlerin teknoloji ve mesleki eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürmeleri dileğinde bulunuldu.

Bartın’ın genç yetenekleri, TEKNOFEST 2026’da kazandıkları Türkiye şampiyonluğu ile hem okullarının hem de kentlerinin gururu oldu.