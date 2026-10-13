Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki A.D.'ye, S.A. (33) yönetimindeki otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın kaputuna savrulan çocuk, yaklaşık 7 metre ilerledikten sonra otomobilin durmasıyla yola düştü. Yaralı çocuk, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından çocuğun arkadaşının yaşadığı panik de görüntülendi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü hakkında işlem başlatılırken, 6 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.