Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bartın kent merkezindeki Kanlıırmak Caddesi civarında bir kişinin Bartın Irmağı'na atladığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Irmakta çırpınan kişi, ekiplerin koordineli çalışmasıyla sudan çıkarılarak boğulmaktan kurtarıldı.

AİLEVİ SORUNLAR NEDENİYLE ZOR GÜNLER GEÇİRİYORDU

Sudan çıkarılan O.B. isimli vatandaşa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine sevk edilen şahsın sağlık durumunun takip edildiği belirtildi. Alkollü olduğu değerlendirilen O.B.'nin, eşinin kendisini terk etmesi sebebiyle zor bir dönemden geçtiği iddia edildi. Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından şahsın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi.