Bartın’ın rakımı yüksek bölgelerinde kışın ilk izleri görülmeye başladı. Ulus sınırlarında bulunan Uluyayla’nın yanı sıra Kumluca beldesindeki Ardıç ve Gezen yaylaları, yağan karın ardından beyaz bir görünüme kavuştu.
ARDIÇ YAYLASI’NDA KAR ÖRTÜSÜ 10 SANTİMETREYİ BULDU
Bölgenin yüksek noktaları arasında yer alan Ardıç Yaylası’nda, yaklaşık 1500 metrelik rakımda ölçülen kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Yaylanın Kurt Girişi olarak anılan kesimi de yağışla birlikte karla kaplanan alanlar arasında yer aldı.
KAR MANZARASINI FOTOĞRAF VE VİDEOLARLA KAYDETTİLER
Yağışın ardından yaylalara ulaşan ziyaretçiler, araçlarıyla bölgede gezdi. Doğanın beyaz örtüyle değişen görüntüsünü izleyen vatandaşlar, karşılaştıkları manzaraları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.